«Аэрофлот» отменяет рейсы в Минск без объяснения причин

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Минска без объяснения причин. И в последние недели это стало регулярной практикой, заявили в эфире телеканала «Беларусь 1».

В понедельник 23 января не состоится вылет из Москвы в белорусскую столицу на 15:15. Информация об этом появилась сейчас на табло аэропорта Шереметьево. Соответственно российский Аэрофлот отменил и обратный рейс из Минска в 19:20.

Проблемы с перевозками у авиакомпании наблюдаются около месяца. Первое время Аэрофлот ссылался на погодные условия, однако сейчас отменяет рейсы без причины.

Ранее стало известно, что на рейсах Минск-Москва во всех российских аэропортах начали проверять паспорта.

Что происходит с авиаперевозками в Беларуси?