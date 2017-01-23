Почему девочки-подростки раздевались в эфире блогера из Гомеля

Милиция до сих пор не нашла 18-летнего гомельчанина, транслировавшего живые эфиры с раздеванием несовершеннолетних, которые смотрели до 50 тысяч человек, пишет TUT.BY. Как парню удавалось столько времени заниматься подобным стримингом? Почему школьницы соглашались на сомнительный экстрим в Сети?

И наконец — сколько он на этом зарабатывал? Чтобы отыскать ответы на эти вопросы, TUT.BY пообщался с людьми, которые знают Андрея Бурима.

Ничем не примечательная панелька в новом спальном районе Гомеля. Примерно пять лет назад родители Бурима построили здесь двушку.

Сегодня нам тут никто не рад. В квартире явно кто-то есть, но дверь не открывают. Соседи на контакт тоже идут без особого энтузиазма. Ответ один: парня знали плохо, видели редко. О скандале читали. Но не осуждают.

В Гомельском торгово-экономическом колледже, где учится блогер, нам рассказали: общительным Андрея назвать сложно. Поддерживал отношения лишь с парой-тройкой человек. Да и с ними, как выяснилось, не особо откровенничал.

Приятель Бурима — Алексей (парень попросил изменить его имя) — рассказал нам немного об однокурснике.

— Я мало что знаю из его личной жизни. Вот вы говорите, брат у него есть, мне он об этом не рассказывал.

— Он говорил, что его семье не хватает денег…

— Да. Он поэтому и занимался стримингом (живыми эфирами в сети. — Прим. TUT.BY).

— Как вы можете его охарактеризовать?

— Добрый, но упрямый. Сильно страдал от своей доброты. Однажды простил долг однокурснику — 30 рублей.

Как только речь заходит о заработке Бурима на эфирах, наш собеседник сворачивает диалог и больше на связь не выходит.

Неоднозначные впечатления об Андрее у его многочисленных жертв. Одни его жалеют, другие негодуют, третьи винят во всем только себя. Солидарны школьницы в одном — боятся, что обо всем узнают их родители. Поэтому на контакт с журналистами девочки не идут. С нами согласилась пообщаться 15-летняя Софья из Крыма. Взамен потребовала полной конфиденциальности — никаких фамилий и фотографий.

— Я зашла на стрим, смотрю, активность большая, он пиарил девочек и, скорее всего, даже младше меня. Мы общались в скайпе за минут 15 до стрима, потом он запустил стрим и попросил раздеться, но так, чтобы не сильно было видно все, так как не хотел, чтобы его забанили.

Софье, можно сказать, повезло — в самый ответственный момент в доме выбило пробки — пропали электричество и интернет. Нескольких минут тишины и темноты школьнице хватило, чтобы осознать всю глупость своего поступка. Больше на связь с гомельским блогером она не выходила.

— Со мной первый раз такое. Я не знаю, почему мне вообще в голову пришла такая глупая мысль. Но в тот момент я просто хотела пропиарить свою инсту. Я разделась, так как взамен он пообещал пиар.

— Он был не очень галантен в беседах, позволял себе грубость и даже оскорбления в адрес девочек, тебя это не обижало?

— Со мной он не был груб, но я видела, как он орал на другую девочку. Но думаю, что большинству девочек было все равно — все хотели славы.

Магистр психологических наук Ирина Городецкая объясняет, почему Бурим стал таким популярным в Сети. Здесь не столько заслуга парня, сколько беспечность его жертв.

— Это так называемый подростковый комплекс эмоциональности. Для очень многих молодых людей этого возраста влияние эмоций на их жизнь становится наиболее очевидным, они легко возбуждаются, у них происходит резкая смена настроений и переживаний. Кроме всего этого, это этап обостренно переживаемого стремления к самоутверждению, желание выделиться, стремление занять высокую позицию, добиться уважения, признания своей личностной ценности и тем самым получить возможность подкрепить свою самооценку и самоуважение. Вся эта гамма страстей, желаний, влечений, бурлящая внутри девушки, ее повышенная возбудимость и эмоциональная неустойчивость усугубляется ее малым жизненным опытом и неспособностью предвидеть отдаленные последствия своего поведения.

Есть еще одна особенность этого возраста — физический облик себя, своего тела и внешность являются значимыми для подростков. Как меня оценивают другие по привлекательности? Самопринятие и самоуважение девушек определяется ответом на этот вопрос.

И вот мы получаем все те «роковые» стечения обстоятельств, которые и начинают определять поведение 15-летней девушки, когда к ней в скайпе обращается 18-летний парень, который обладает бешеной популярностью и предлагает свою поддержку и пиар.