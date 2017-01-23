Пресс-секретарь Трампа поссорился с прессой в первый же день работы

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Что за антибиотик, после укола которого под Молодечно умерла женщина?
Марш нетунеядцев: где, когда и каким маршрутом
Сексуального маньяка поймали в Жодино
Папа Римский предостерег от появления нового Гитлера из-за роста популизма
Реформа украинской полиции: успехи и провалы
Синоптики предупреждают об усилении морозов
Дочь Клинтонов вступилась за младшего сына Трампа, которому устроили травлю
«Аэрофлот» отменяет рейсы в Минск без объяснения причин
Доллар начал неделю со снижения
В Китае зафиксировали рекордный рост рождаемости
Еще один белорусский футбольный клуб обвинили в договорных матчах
Минск вошел в топ-10 самых дорогих городов бывшего СССР
Фотофакт: в Бобруйске выехавший на красный автомобиль ГАИ попал в ДТП
Мала ежы? Людзі без баброў ходзяць галодныя і сумныя?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Министр образования решил украсть выходной у школьников, родителей и учителей
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Тунеядцы песчаных карьеров
Белорусов-дальнобойщиков оштрафовали на 2,5 тысячи долларов за ремонт фуры на дороге в Польше
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Тунеядцы песчаных карьеров
Давыдько назвал резиденции Лукашенко «народным достоянием»
Почему инаугурация Трампа вызывает чувство грусти
Чаму беларускія міністры могуць павучыцца ў Samsung
Важнейшие документы об Октябрьской революции все еще засекречены
Министерство образования запретило родительским комитетам собирать деньги в школе
«Я ніколі ня быў дармаедам», — жонка знайшла перадсьмяротную запіску мужа
«Трамп i Лукашэнка давалі абяцаньні, якія немагчыма выканаць»
Гостевые дома в первой резиденции Лукашенко теперь можно снять на сутки
Подробности убийства бизнесмена, которое требует раскрыть Лукашенко
Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вы бы доверили свою защиту такому горячему адвокату? (голосование)
Как Кроуфорд, Шиффер и другие красавицы 90-х изменились за 20 лет
Пачакай, я сфоткаю!
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
В мире
23.01.2017
Meduza
Пресс-секретарь Трампа поссорился с прессой в первый же день работы

21 января пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер впервые встретился с журналистами в Белом доме и сразу же отчитал их.

СМИ досталось за якобы неверное освещение инаугурации: Спайсер сказал, что она оказалась самой популярной в истории; при этом даже на телевизионной картинке у Капитолия были видны пустые места.

Пресса не преминула назвать слова Спайсера ложью. За пресс-секретаря вступилась советник Трампа Келлиэнн Конуэй: по ее словам, Спайсер не врал, а приводил «альтернативные факты».

Пресс-секретарь Трампа начал общение с прессой с выволочки. Первое выступление официального представителя президента США перед пресс-пулом Белого дома оказалось пятиминутным монологом, в ходе которого Шон Спайсер отчитал журналистов за плохую работу. Одна из его претензий была абсолютно справедливой: Спайсер обратил внимание на ошибочное сообщение журналиста Time о том, что из Овального кабинета сразу после вступления Трампа в должность пропал бюст Мартина Лютера Кинга. В действительности журналист его просто не заметил, но обратил внимание, что в рабочий кабинет президента вернулся бюст Черчилля (Обама избавился от него в 2009 году).

Команда Трампа обвинила журналистов во лжи. Вторая и главная претензия Спайсера к журналистам — якобы имевшее место искажение данных о том, сколько людей пришли на инаугурацию. По словам пресс-секретаря, фотографии, на которых на площадке перед Капитолием видны пустые места, искажают действительность: якобы так получилось только из-за того, что на газон впервые постелили белое покрытие. Спайсер отметил, что транспортом в Вашингтоне в день инаугурации воспользовались больше людей, чем при инаугурации Обамы в 2013-м. (В связи с тем, что никаких официальных данных о числе участников церемонии нет, данные о загруженности транспорта используют как одну из оценок популярности инаугурации).

Пресс-секретарь Трампа говорил неправду, и пресса сразу же обратила на это внимание. На фотографиях с инаугурации Барака Обамы в 2013 году хорошо видно, что белое покрытие на газонах уже применялось. Данные о загруженности транспорта в Вашингтоне, которые привел Спайсер, также не соответствуют действительности — как подсчитала газета The Washington Post, в день инаугурации в 2013 году было совершено 783 тысячи поездок, а четыре года спустя — 571 тысяча.

За Спайсера вступилась советник Трампа Келлиэнн Конуэй — и назвала его ошибки «альтернативными фактами». Одна из немногих женщин в команде Трампа Келлиэнн Конуэй утром 22 января отвечала на вопросы ведущего программы NBC Meet The Press Чака Тодда. Когда Тодд спросил у нее, как же так вышло, что пресс-секретарь действующего президента в свой первый выход к прессе выдает ложные данные, Конуэй быстро перевела разговор на ошибку журналистов с бюстом Мартина Лютера Кинга и попыталась уйти от ответа.

Ведущий повторно задал ей вопрос. После эмоционального спора советник Трампа сказала: «Не драматизируй это так, Чак. Ты называешь это ложными утверждениями, но то, что сказал Шон [Спайсер], — это альтернативные факты». Телеведущий ответил, что «альтернативные факты» — это не факты, а ложь, после чего Конуэй перешла к перечислению ошибок администрации Обамы, а потом заявила, что нет никаких способов точно установить, сколько людей пришли на инаугурацию.

«Трамп i Лукашэнка давалі абяцаньні, якія немагчыма выканаць»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.2 (оценок:10)
Главное
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Как Путин сделал Россию колонией США
Это вам не Америка
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
«Какой такой Трамп? Лукашенко выше бога!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY