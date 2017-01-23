Пресс-секретарь Трампа поссорился с прессой в первый же день работы

21 января пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер впервые встретился с журналистами в Белом доме и сразу же отчитал их.

СМИ досталось за якобы неверное освещение инаугурации: Спайсер сказал, что она оказалась самой популярной в истории; при этом даже на телевизионной картинке у Капитолия были видны пустые места.

Пресса не преминула назвать слова Спайсера ложью. За пресс-секретаря вступилась советник Трампа Келлиэнн Конуэй: по ее словам, Спайсер не врал, а приводил «альтернативные факты».

Пресс-секретарь Трампа начал общение с прессой с выволочки. Первое выступление официального представителя президента США перед пресс-пулом Белого дома оказалось пятиминутным монологом, в ходе которого Шон Спайсер отчитал журналистов за плохую работу. Одна из его претензий была абсолютно справедливой: Спайсер обратил внимание на ошибочное сообщение журналиста Time о том, что из Овального кабинета сразу после вступления Трампа в должность пропал бюст Мартина Лютера Кинга. В действительности журналист его просто не заметил, но обратил внимание, что в рабочий кабинет президента вернулся бюст Черчилля (Обама избавился от него в 2009 году).

Команда Трампа обвинила журналистов во лжи. Вторая и главная претензия Спайсера к журналистам — якобы имевшее место искажение данных о том, сколько людей пришли на инаугурацию. По словам пресс-секретаря, фотографии, на которых на площадке перед Капитолием видны пустые места, искажают действительность: якобы так получилось только из-за того, что на газон впервые постелили белое покрытие. Спайсер отметил, что транспортом в Вашингтоне в день инаугурации воспользовались больше людей, чем при инаугурации Обамы в 2013-м. (В связи с тем, что никаких официальных данных о числе участников церемонии нет, данные о загруженности транспорта используют как одну из оценок популярности инаугурации).

Пресс-секретарь Трампа говорил неправду, и пресса сразу же обратила на это внимание. На фотографиях с инаугурации Барака Обамы в 2013 году хорошо видно, что белое покрытие на газонах уже применялось. Данные о загруженности транспорта в Вашингтоне, которые привел Спайсер, также не соответствуют действительности — как подсчитала газета The Washington Post, в день инаугурации в 2013 году было совершено 783 тысячи поездок, а четыре года спустя — 571 тысяча.

За Спайсера вступилась советник Трампа Келлиэнн Конуэй — и назвала его ошибки «альтернативными фактами». Одна из немногих женщин в команде Трампа Келлиэнн Конуэй утром 22 января отвечала на вопросы ведущего программы NBC Meet The Press Чака Тодда. Когда Тодд спросил у нее, как же так вышло, что пресс-секретарь действующего президента в свой первый выход к прессе выдает ложные данные, Конуэй быстро перевела разговор на ошибку журналистов с бюстом Мартина Лютера Кинга и попыталась уйти от ответа.

Ведущий повторно задал ей вопрос. После эмоционального спора советник Трампа сказала: «Не драматизируй это так, Чак. Ты называешь это ложными утверждениями, но то, что сказал Шон [Спайсер], — это альтернативные факты». Телеведущий ответил, что «альтернативные факты» — это не факты, а ложь, после чего Конуэй перешла к перечислению ошибок администрации Обамы, а потом заявила, что нет никаких способов точно установить, сколько людей пришли на инаугурацию.

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