В Китае зафиксировали рекордный рост рождаемости

В 2016 году в Китае родились 17,86 млн человек, заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Ян Вэньчжуан. Это самый высокий уровень рождаемости с 2000 года.

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Таких показателей удалось достичь несмотря на то, что число женщин детородного возраста снизилось на 5 млн человек.

Для сравнения, средняя рождаемость в 2011—2015 годах составляла на 1,4 млн человек меньше.

Таким образом, считают китайские власти, отмена политики «одна семья — один ребенок» оказалась «очень своевременной и очень эффективной».

Китай решил внести поправки в свою демографическую политику в конце октября 2015 года. Правящая коммунистическая партия разрешила семьям иметь по двое детей.

Политика «одна семья — один ребенок» была введена в 1979 году, чтобы ограничить прирост населения. Для тех, кто хотел иметь двух детей, были предусмотрены штрафы и другие наказания.

В результате число работающих граждан начало сокращаться. Сейчас власти опасаются, что работающие китайцы скоро не смогут содержать стремительно стареющее население.