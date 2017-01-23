Еще один белорусский футбольный клуб обвинили в договорных матчах

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела о передаче денег футболистам команд высшей и первой лиг за обеспечение необходимого результата в ряде матчей.

По данным следствия деньги футболистам белорусских команд передавали граждане Украины и России, в том числе через посредников. Затем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на «проплаченный» исход матча.

Впервые стало известно, что в материалах дела также фигурирует поединок Кубка Беларуси с участием ФК «Гранит» (Микашевичи).

Всего по делу о договорных матчах в качестве обвиняемых проходят 20 человек (в том числе бывший футболист клуба «Гранит»), в отношении пяти из них производство по уголовному делу прекращено на основании п. 3 ч.1 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса (в связи с деятельным раскаянием).

Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход.

Фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, после чего дело по обвинению 15 человек передадут в суд.

Напомним, летом прошлого года нескольких футболистов команды высшей лиги «Ислочь» обвинили в том, что те за 10 тысяч долларов проиграли матч брестскому «Динамо».

«Просто не считайте меня конченым человеком»

Также сообщалось, что «задокументированы факты подкупа участниками организованной группы игроков и членов тренерского штаба ФК «Луч» и ФК «Ошмяны».

По решению Белорусской федерации футбола эти три команды лишили очков в сезоне-2017.