«Салідарнасць» собрала реакцию белорусов на инаугурацию Дональда Трампа и акции протеста в США.
Церемония приведения к присяге 45-го президента США Дональда Трампа сопровождалась акциями протеста.
О том, как на события в США реагировали белорусы, — в обзоре «Салідарнасці».
Аляксандр Класкоўскі
«З інаўгурацыі Трампа мне кінуўся ў вочы кадр з былымі прэзідэнтамі ЗША. Стаяць гуртом: Картэр, Біл Клінтан, Буш-малодшы, усміхаюцца. Спакойныя, расслабленыя, нішто іх, відаць, не грызе. Калі такое будзе ў Беларусі?
Пры канцы 2008 года мне давялося трапіць у Белы дом на сустрэчу блогераў (як было названа: з несвабодных краін) з Бушам-малодшым, калі той быў ўжо кульгавай качкай. Спакойна жартаваў: вось, маўляў, пакую чамаданы, вунь ужо трыбуны робяць для інаўгурацыі Абамы.
Цяпер пасля інаўгурацыі пераемніка прыгожа зляцеў ад Капітолія на верталёце і той Абама. І Буша-малодшага шмат за што бэсцілі, і Абаму, пра Трампа ўвогуле маўчу.
Але яны мяняюцца, халера вазьмі, мя-ня-юц-ца».
Andrzej Poczobut
«Дональда Трампа на ОНТ сравнивают с Лукашенко, мол, риторика похожа. Всё бы ничего, но 8 лет назад услужливые теле-агитаторы такими же бодрыми и бравыми голосами утверждали, что Обама это молодой Лукашенко, образца 1994 года.
Согласитесь, что Обама и Трамп — это совершенно разные политики. Посему очевидно, что где-то у кого-то заело пластинку и у отечественного агитпропа наступил очевидный кризис жанра».
Феликс Пекер
«Какой такой Трамп? Лукашенко выше бога!)»
Ляксей Лявончык
«Эмм, вопрос. А почему все говорят о победе Трампа? Не правильнее было бы говорить о занятии Трампом Белого Дома?
Ну, как бы, победа — это позитивное что-то. А тут — проигрыш по количеству голосов на почти 3 миллиона (не будь в США этой дурной двойной системы, вчера речь бы произносила Хиллари), рейтинг одобрения в 40 процентов (у Обамы было 72 в этом самом моменте). На инаугурацию Обамы собралось около 2 миллионов — у этого было раз в 6 меньше.
Белорусские блогеры разглядели среди участников акций протеста знакомое лицо
Нет, я себя не успокаиваю. Но США оказались здоровее, чем мы думали. Ему обидно, что он проиграл общественное голосование, про что он неоднократно заявляет через Твиттер. И чем больше его будет колбасить от отсутствия всенародной любви, тем больше сопротивления у него будет от Конгресса. В конце концов, там сидит истеблишмент. Которому нужен предсказуемый президент».
Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by о сравнении Трампа и Лукашенко:
«У Трампа ферма со свиньями есть?!».
«Ндааа, ну раз так, то США ожидает процветание — девальвации раз в три года, бешенная инфляция, З/п 200-300 $, бесплатная медицина с соответствующим качеством и запущенные завода».
«Скоро приедет косить траву».
«Какая разница кого с кем сравнивать, мы лучше жить не станем».