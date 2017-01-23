«Салідарнасць» собрала реакцию белорусов на инаугурацию Дональда Трампа и акции протеста в США.

Церемония приведения к присяге 45-го президента США Дональда Трампа сопровождалась акциями протеста.

О том, как на события в США реагировали белорусы, — в обзоре «Салідарнасці».

Аляксандр Класкоўскі

«З інаўгурацыі Трампа мне кінуўся ў вочы кадр з былымі прэзідэнтамі ЗША. Стаяць гуртом: Картэр, Біл Клінтан, Буш-малодшы, усміхаюцца. Спакойныя, расслабленыя, нішто іх, відаць, не грызе. Калі такое будзе ў Беларусі?

Пры канцы 2008 года мне давялося трапіць у Белы дом на сустрэчу блогераў (як было названа: з несвабодных краін) з Бушам-малодшым, калі той быў ўжо кульгавай качкай. Спакойна жартаваў: вось, маўляў, пакую чамаданы, вунь ужо трыбуны робяць для інаўгурацыі Абамы.

Это вам не Америка

Цяпер пасля інаўгурацыі пераемніка прыгожа зляцеў ад Капітолія на верталёце і той Абама. І Буша-малодшага шмат за што бэсцілі, і Абаму, пра Трампа ўвогуле маўчу.

Але яны мяняюцца, халера вазьмі, мя-ня-юц-ца».

Andrzej Poczobut

«Дональда Трампа на ОНТ сравнивают с Лукашенко, мол, риторика похожа. Всё бы ничего, но 8 лет назад услужливые теле-агитаторы такими же бодрыми и бравыми голосами утверждали, что Обама это молодой Лукашенко, образца 1994 года.

Согласитесь, что Обама и Трамп — это совершенно разные политики. Посему очевидно, что где-то у кого-то заело пластинку и у отечественного агитпропа наступил очевидный кризис жанра».

Феликс Пекер

«Какой такой Трамп? Лукашенко выше бога!)»

Ляксей Лявончык

«Эмм, вопрос. А почему все говорят о победе Трампа? Не правильнее было бы говорить о занятии Трампом Белого Дома?

Ну, как бы, победа — это позитивное что-то. А тут — проигрыш по количеству голосов на почти 3 миллиона (не будь в США этой дурной двойной системы, вчера речь бы произносила Хиллари), рейтинг одобрения в 40 процентов (у Обамы было 72 в этом самом моменте). На инаугурацию Обамы собралось около 2 миллионов — у этого было раз в 6 меньше.

Белорусские блогеры разглядели среди участников акций протеста знакомое лицо

Нет, я себя не успокаиваю. Но США оказались здоровее, чем мы думали. Ему обидно, что он проиграл общественное голосование, про что он неоднократно заявляет через Твиттер. И чем больше его будет колбасить от отсутствия всенародной любви, тем больше сопротивления у него будет от Конгресса. В конце концов, там сидит истеблишмент. Которому нужен предсказуемый президент».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by о сравнении Трампа и Лукашенко:

«У Трампа ферма со свиньями есть?!».

«Ндааа, ну раз так, то США ожидает процветание — девальвации раз в три года, бешенная инфляция, З/п 200-300 $, бесплатная медицина с соответствующим качеством и запущенные завода».

«Скоро приедет косить траву».

«Какая разница кого с кем сравнивать, мы лучше жить не станем».