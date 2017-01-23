Минск вошел в топ-10 самых дорогих городов бывшего СССР

Аналитический портал Numbeo, занимающийся исследованиями цен в разных странах мира, опубликовал рейтинги стоимости жизни в 472 городах и 121 государстве.

При составлении рейтинга учитывались: стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.

Согласно данным Cost of Living Index 2017 столица Беларуси занимает 412-е место в мире по стоимости жизни.

А вот на постсоветском пространстве Минск замыкает десятку самых дорогих городов бывшего СССР, опередив в этом списке Ереван, Киев, Баку, Харьков, Днепропетровск, Львов, Алматы.

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