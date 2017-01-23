Фотофакт: в Бобруйске выехавший на красный автомобиль ГАИ попал в ДТП

В воскресенье в Бобруйске столкнулись Volkswagen Golf и Lada Priora, принадлежащая ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома, сообщает «Коммерческий курьер».

— Нам горел зеленый, — рассказал водитель иномарки Алексей, — Внезапно на перекресток выехала милицейская Lada. Автомобилю, двигавшемуся со мной в попутном направлении, удалось избежать столкновения. Мне повезло меньше.

Сам водитель не пострадал. Его супруга получила ушибы и была доставлена в медучреждение.

Ситуацию прокомментировал начальник ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома Виталий Поддубский:

— Наши сотрудники получили сигнал о совершенном преступлении и направились на вызов. На перекресток выехали на запрещающий сигнал светофора со включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. Согласно Правилам дорожного движения водитель патрульного автомобиля в таких случаях должен был убедиться в том, что его маневр не создаст препятствий для других участников дорожного движения. Однако этого не было сделано. Вероятно, имела место обычная невнимательность. Конечно, будут взяты объяснения и с водителя Golf, но очевидно, что вина за это ДТП лежит на нашем сотруднике.