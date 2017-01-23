«Ленин говорил: если нужно убить десять человек, то лучше сразу сто, с запасом»

Бывший вице-премьер России Альфред Кох у себя в Фейсбуке – о 93-й годовщине смерти Ленина.

«Он сломал все условности старого мира. Он все поставил под сомнение и все, что считалось аксиомой, оказалось - требует доказательства.

Вроде все считали само собой разумеющимся, что убивать плохо. Иногда, возможно, людям приходится это делать, но только в порядке исключения и крепко подумав. Или в безвыходной ситуации.

Но Ленин утверждал иное. Он говорил, что убивать - очень даже хорошо. Что если нужно убить десять человек, то лучше сразу убить сто: с запасом. Ничего страшного! Зато человечество так уничтожает весь балласт, который мешает ему идти к светлому будущему. И если убить много людей, то будущее наступит быстрее...

Важнейшие документы об Октябрьской революции все еще засекречены

Все время, что существовало человечество до Ленина, оно постепенно приходило к выводу, что предавать близких, родных людей - это плохо. А Ленин сказал, что никаких близких и родных людей не существует и все это выдумки!

Есть люди, которые думают как ты и те, кто думает иначе. Так вот: вторые должны быть преданы и забыты. А все разговоры про дружбу и родство - это уловки тех, кто хочет жить и при этом не разделять твою точку зрения. Не дай им себя провести: убей их немедленно, пока они не убили тебя!

Люди до Ленина думали, что красть - грех. А Ленин сказал, что отобрать чужую собственность очень даже правильно, поскольку любая собственность - есть кража. Поэтому: грабь награбленное и будешь прав.

Люди раньше, до Ленина говорили: если будешь грешить, то тебя Бог накажет. Ленин же утверждал, что никакого Бога нет и все это поповские сказки. А раз Его - нет, то и нет никакого милосердия, прощения, любви и жалости. Все это бабские сопли и выдумки врагов революции. Они ослабляют волю к борьбе и мешают окончательной победе нового, более совершенного человека.

И вот новый человек победил. Казалось, что он победил только в России. Но нет! Через какое-то время он победил в Германии. Потом - в Китае. Потом - в Камбодже...

И теперь, через 100 лет после того, как Ленин совершил свою поганую революцию, оказалось, что все, что он отрицал, надо доказывать заново. Разрушения, которые он нанес человечеству еще не ликвидированы. И по-прежнему люди сомневаются в том, что убивать - это плохо, предавать - плохо, красть - грех, и что грех - это плохо.

Вот какой это великий человек. Может быть - самый великий за всю историю человечества. И недаром зиккурат с его мумией до сих пор стоит в центре Москвы. И время невластно над этим зиккуратом. А Москва - по-прежнему центр всех этих людских сомнений».