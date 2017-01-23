Домрачева – против России?

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев заступился за белорусскую биатлонистку, которую стали критиковать его соотечественники.

– Дарья Домрачева не против России! Даша против допинга, кем бы он ни применялся. Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню! Даша, нормальные болельщики рядом с тобой! Я тоже рядом! Две сестры — Беларусь и Россия! Навсегда! – написал Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram.

Что же стало причиной критики белорусской биатлонистки со стороны части россиян? Дело в том, что Дарья Домрачева в эфире российского «Матч ТВ» заявила, что биатлонисты остались разочарованы отсутствием решений Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу допинга.

Ранее по итогам заседания исполкома IBU было решено закрыть расследования в отношении 22 из 29 российских биатлонистов из антидопингового доклада Ричарда Макларена.

Между тем 170 биатлонистов в письме IBU предлагали ужесточить финансовые наказания и уменьшить квоты для федераций, чьи спортсмены использовали допинг.