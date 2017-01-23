Когда Лукашенко начнет распродажу золотого запаса?
Стоит ли правительству тратить валюту на золото, когда не хватает долларов для расчета с кредиторами?
Золотой запас Беларуси за 2016 год, по данным Национального банка, вырос на одну тонну и на 1 января 2017 года составил 39,1 тонны.
Каким образом удалось его пополнить?
— Золотой запас увеличили не за счет собственной добычи, на его покупку потратили валюту, — отмечает бывший глав Нацбанка Станислав Богданкевич. — В условиях, когда запасы резервов явно не достаточны, не стоило тратить часть валюты на приобретение золота.
По словам профессора, чтобы продать золото, нужно время. А это влечет и другие дополнительные издержки: в частности, поиск покупателя.
Эксперт напоминает, что в белорусской казне не хватает долларов, а уже в этом году придется выплатить порядка 5 миллиардов долларов только по госкредитам.
Продолжение материала читайте здесь.