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22.01.2017
ex-Press.by
В Борисове после укола цефтриаксона ребенок попал в реанимацию

Аллергическая реакция могла быть не только на антибиотик, произведенный в России, но и на раствор лидокаина, считают медики.

Одиннадцатилетнему мальчику, учащемуся одной из борисовских школ, в домашних условиях 20 января была сделана инъекция цефтриаксона. Антибиотик изготовлен на подмосковном предприятии ООО «РУЗФАРМА».

Спустя десять минут после введения препарата, растворенного в 1% лидокаине, у ребенка появилась сыпь, головокружение, рвота, он стал терять сознание и задыхаться.

Родители не стали дожидаться приезда «скорой помощи» и на своей машине экстренно доставили ребенка в больницу. Через двадцать минут после укола мальчик уже находился  в отделении анестезиологии и реанимации Борисовской центральной районной больницы. Врачи стали сразу же бороться за жизнь ребенка, проводился комплекс реанимационных мероприятий, в том числе искусственная вентиляция легких.

Диагноз был поставлен сразу: анафилаксия на введение цефтриаксона (лидокаина?), анафилактический шок.

Ребенок до сих пор находится в больнице, наметились позитивные сдвиги в его состоянии, которое пока оценивается как тяжелое.

Напомним, на днях была приостановлена реализация антибиотика «Цефтриаксон» (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210215) и «Лидокаина гидрохлорид» (раствор для инъекций 10мг/мл в ампулах 5 мл, серия 650910), которые были произведены на ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Это произошло после смерти 31-летней жительницы Молодечненского района. Временный запрет на реализацию и применение двух лекарственных средств определенных партий  будет действовать до выяснения причин, по которым у женщины после инъекции в медпункте развилась «тяжелая нежелательная реакция».

Ранее российские СМИ сообщали о гибели школьницы в Курске после укола цефтриаксона, якобы произведенного в Борисове.

Медики полагают, что аллергическая реакция могла развиться не только на рецептурный антибиотик, но и на раствор лидокаина, который применяется для того, чтобы укол был менее болезненным.

 
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