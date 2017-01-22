Сборная Беларуси по гандболу попала пол шведский «каток»

22 января мужская сборная Беларуси по гандболу провела матч 1/8 финала чемпионата мира против шведов.

Судьба этой игры решилась уже в стартовые минут двадцать. Скандинавы наступали с потрясающей эффективностью: все первые 15 атак они завершили взятием ворот. Да и потом, слегка сбавив обороты, соперники продолжили с методичностью асфальтоукладчика закатывать нашу команду.

В итоге сборная Беларуси потерпела разгромное поражение – 22:41 (11:24). Этот чемпионат мира для нашей команды вышел весьма противоречивым: достойные игры чередовались с неудачными. Остается надеяться, что молодые подопечные Юрия Шевцова поднабрались опыта и еще покажут себя по-настоящему на будущих топ-турнирах.