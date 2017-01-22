В Стамбуле арестован подозреваемый в нападении на ночной клуб

В Украине — конфликт между нелегальными добытчиками янтаря и полицией. Эти и другие актуальные темы — в программе «Настоящее время. Неделя с Шахидой Якуб».

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