Как кот, подаренный Далай-ламой, спас Брежнева от смерти

Ровно 48 лет назад в дорогого Леонида Ильича было выпущено 11 пуль.

Разумеется, все началось раньше: 21 января 1969 года. Именно в этот день в 7 часов 45 минут утра офицер Виктор Ильин самовольно покинул свой пост в 61-м геодезическом отряде Ленинградского военного округа города Ломоносов. Есть такая примета: когда офицер самовольно покидает пост — добра не жди.

Пропажу Ильина (а с ним и двух пистолетов Макарова) вскоре заметили. Но, поскольку в 1960-е годы еще не было принято чекиниться в кафе и аэропортах, поиски бежавшего офицера представлялись затруднительными. Тем более что Ильин действовал оперативно. Уже через три часа после оставления поста 21-летний Ильин сел в самолет на Москву.

В столице у Виктора имелся дядя, бывший милиционер. Свой неожиданный визит Ильин объяснил отпуском и желанием полюбоваться на торжественную встречу космических экипажей «Союз-4» и «Союз-5», которая должна была состояться на следующий день у Кремля.

Брежнев с космонавтами Терешковой, Шаталовым (справа) и Береговым (на втором плане). Кстати, многие отмечали необычайное внешнее сходство Брежнева и Берегового (да и сходство фамилий налицо)

Ничего зазорного в этом патриотичном желании дядя не усмотрел, и племянник с комфортом провел ночь на гостевом диване. Утром он незамеченным выскользнул из квартиры в дядином милицейском плаще с погонами сержанта и в милицейской фуражке. Маскарад позволил Ильину смешаться с толпой милиционеров, охранявших путь следования кортежа, и даже встать в оцепление, то есть занять место в первом ряду (бесплатно!).

Согласно легенде, утром 22 января Леонид Брежнев пребывал на своей даче в Заречье. Генсек собирался на работу. Как и многим обычным советским гражданам, ему в этом деле препятствовал кот: терся о ноги, вопил и явно пытался что-то сказать. Такое поведение насторожило Генсека: обыкновенно Лама (черный кот получил кличку в честь своего дарителя — Далай-ламы) был сдержан в проявлении эмоций, особенно после того, как получал кусок свежей телятины.

Но сегодня телятина на кота не действовала: он продолжал в истерике кидаться на брюки хозяина и явно не хотел его отпускать. Неожиданно для себя Брежнев решил проявить импульсивность и поддаться на уговоры кота. Он вызвал начальника охраны и сказал, что поедет не во второй машине кортежа, как обычно, а в дальней.

Правительственный кортеж, состоявший из нескольких ЗИЛ-111, машин и мотоциклов охраны, вальяжно катился вдоль многотысячной толпы совершенно замороженных, но все еще ликующих граждан. Когда кортеж подъехал к Боровицким воротам Кремля, неожиданно от оцепления отделился один из милиционеров. Он вытащил из рукавов плаща пистолеты и открыл прицельный огонь по стеклам второго ЗИЛа (позже было установлено, что за шесть секунд Ильин успел выпустить по автомобилю 11 пуль).

Один из мотоциклистов, сопровождавших кортеж, поехал прямо на взбесившегося милиционера, закрывая собственным телом попавший под обстрел ЗИЛ. Но сотрудник КГБ, околачивавшийся по долгу службы поблизости, уже уложил Ильина на ледяной асфальт приемом самбо.

Одна из редких фотографий покушения

Тем временем служба безопасности начала эвакуировать пассажиров обстрелянного ЗИЛа — ими оказались космонавты Терешкова, Береговой, Николаев и Леонов. Все они успели пригнуться, но двое все-таки пострадали: Николаеву пуля оцарапала спину, а Береговой порезался осколками стекол автомобиля.

Ранения, оказавшиеся смертельными, получил водитель Жарков: он скончался позже в больнице. По законам кинематографического жанра, иногда случающегося и в жизни, это был его последний рабочий день: с 23 января Жарков должен был уйти на пенсию.

Космонавтов быстро пересадили в другую машину, и кортеж продолжил свой путь. На даче в Заречье кот доедал свой кусок телятины.

Ильину было предъявлено обвинение по целому ряду статей: дезертирство с места службы, хищение оружия, убийство, попытка теракта, распространение измышлений, порочащих советский строй. Мотивы действий Ильина были совершенно неясны, а их разнообразие чрезвычайно велико: от твердых антисоветских убеждений до попыток произвести впечатление на девушку, с которой Ильин расстался незадолго до покушения.

Но тут вмешалась медицинская экспертиза. Она быстро доказала, что Ильин невменяем. Поднялась история его семьи: оказалось, юный террорист был рожден от пары алкоголиков, отдан в детский дом и усыновлен. Якобы на допросах Ильин утверждал, что происходит из рода Романовых.

Следующие 20 лет Ильин провел в психиатрических больницах. А в 1990 году по решению Верховного суда был амнистирован. Причем амнистирован со всеми удобствами: адвокат выторговал Ильину однокомнатную квартиру в Петербурге, где он живет до сих пор, и даже пожизненную пенсию.