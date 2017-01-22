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Зацепило!
22.01.2017
Алена Антонова
Это вам не Америка

Зацепило! Можете себе представить, что сделали бы в Беларуси с поп-звездой за высказывания против президента?

Фото Shannon Stapleton / Reuters / Scanpix / LETA

Читая новости из США, невольно проецируешь события на белорусскую действительность и представляешь, как это было бы у нас.

Ну вот, например, чтобы в полумиллионном митинге протеста в Минске, организованном в Фейсбуке, приняли участие звезды белорусской эстрады, прима Купаловского театра, вдова известного музыканта и режиссер Беларусьфильма, которые выступили с осуждением высказываний белорусского президента в адрес женщин. Картинка из фантастического фильма, не правда ли?

Помните, как во время прошлой президентской кампании Александр Лукашенко усомнился в том, что «человек в юбке» не сможет выполнять полномочия президента? Народных волнений эти слова не вызвали.

Трампу, в отличие от Лукашенко, не так повезло с народом. Представьте, что чувствует избранный президент после инаугурации, когда тысячи людей (среди которых десятки знаменитостей — вдова Джона Леннона Йоко Оно, певицы Кэти Перри и Шер, актриса Скарлетт Йохансон, режиссер Майкл Мур) выходят на улицу с плакатами «Эй, Трамп. Женщины тоже люди».

Поп-звезда Мадонна и вовсе призвала американцев к восстанию и к отказу женщин принять новую эру тирании. Певица нецензурно выругалась в адрес президента США Дональда Трампа. Напомним, ранее политик выступал с заявлением о том, что вид Мадонны не вызывает у него эрекции.

— Да, я злюсь, да, я в бешенстве, да, я много думала о том, чтобы взорвать Белый дом. Но я знаю, что это ничего не изменит. Мы не должны впадать в отчаяние, — заявила певица со сцены митинга.

В Беларуси певицу за подобные высказывания, скорее всего, незамедлительно отправили бы за решетку, а в США секретная служба США собирается начать расследование по поводу провокационных слов Мадонны. Певица на свободе.

Новости из параллельного мира, в котором общество не спускает оскорблений из уст миллиардера и первого лица страны, где незащищенные слои требуют дать им голос и выходят на улицы высказать протест без согласования с властями. В этом мире журналисты открыто заявляют главе государства, что не он устанавливает правила игры, что его действия будут контролировать, и в лучшем случае он останется на своей работе восемь лет.

В этом мире главе государства напоминают, что  Конституция не начинается со слов «Я, президент», а со слов «Мы, народ». Кстати, с этих же слов начинается и основной закон нашей страны.

 
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