Невзоров: украинцы нашли себе руководителей еще тупее и еще вороватее российских

Российский публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» назвал украинское руководство «феерически тупым».

– То есть где они нашли еще тупее наших и еще вороватее, мне непонятно. Стоило ли городить всю эту красивую революцию для того, чтобы снова посадить себе на шею идиотов? – задался вопросом Невзоров. – Не знаю, наверное, стоило, потому что, по крайней мере, эти идиоты действуют с некоторой оглядочкой.

«Результатами революции как всегда воспользовались негодяи и проходимцы»