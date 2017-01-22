«Тунеядцы» должны в этом году уплатить 400 $ налога

Из-за последних изменений декрета «О предупреждении социального иждивенчества» в 2017 году белорусам придется уплатить сбор сразу за два предыдущих налоговых периода.

Об этом пишет блогер d_zholik.

Все налогообязанные лица, не уплатившие в минувшем году сбор на финансирование государственных расходов за 2015 год, обязаны сделать это не позднее 20 февраля текущего года. При отсутствии налоговых вычетов сумма сбора составит - 360 рублей.

Отдельно эти же лица не позднее 15 ноября обязаны уплатить сбор за 2016 год - 420 рублей.

Что в общей сумме по нынешнему курсу составляет – 400 долларов США.

Блогер обращает внимание на то, что данная сумма в несколько раз превышает уровень среднемесячной заработной платы в большинстве районов страны и для многих белорусских семей станет сильнейшим ударом.