Мама двоих детей разбилась под Минском из-за недочищенной дороги?

Через неделю после аварии машины на этом месте по-прежнему заносит.

«Несколько дней назад практически возле дома, на дороге возле Озерца, разбились на машине мой брат с женой, — пишет читательница Яна Ласка. — Вылетели в заносе на встречную под микроавтобус. Ира погибла. Витя был за рулем, он под следствием. У них двое совершеннолетних детей, в жутчайшем состоянии, боюсь за обоих — Ира была прекрасная, любящая, любимая, заботливая мама и значила для них очень много.

На следующий день после этой аварии мы с отцом ехали по той же дороге. Попрощались с Ирой и возвращались в город. Подавленные, ехали медленно и осторожно, обсуждая, как этот кошмар мог случиться. Скорость превысить на этом участке невозможно, если есть хоть грамм мозга — поворот дороги, темень и ледяная колея. Ни с того ни с сего машина в занос уйти не может, для этого должны быть причины. И в этот момент, на этом же месте, в доли секунды — нашу машину заносит.

Мой отец водит много лет. Много десятков лет. Его опыта хватило, чтобы машина осталась в полосе. А не на встречке, как Витя с Ирой. И не в кювете, как БМВ, которую мы помогали вытаскивать через пару дней.

А ларчик просто открывался. Колея проходит ровно в том месте, где дорожное полотно стыкуется с обочиной. Ниже видео, на котором хорошо видно, какое прекрасное орудие убийства получилось. Тонкая наледь и отсутствие фонарей - полный комплект.

После аварии прошло больше недели. Ни знаки, ни освещение на этой дороге так и не появились. Нужно, чтобы еще кто-то погиб?!» — спрашивает Яна Ласка.