Известный в Беларуси путешественник главный редактор журнала «Большой» Дмитрий Новицкий положительно воспринял новость о введении Беларусью безвизового режима для жителей 80 стран.

Даже ограничение сроков пребывания Новицкого ничуть не расстроило: «Читаешь комментарии в Интернете - все не так: 5 дней - мало, все, что ни дай - плохо. Но я за любые бонусы для туристов: на мой взгляд, визы вообще не должны стоить больше $ 10, а любая их отмена, пусть и с некоторыми ограничениями, - правильное направление».

Журналист не раз звал в гости друзей из Польши и Литвы, но когда дело доходило до сбора документов и оплаты визы, весь интерес у иностранцев пропадал. Дмитрий Новицкий считает, что мы сами загнали себя в заблуждение: «У белорусов остался миф, что иностранцы не считают денег и готовы отдавать тысячи евро фактически ни за что. На самом деле это не так: только русские не считают денег, и куда бы они ни пришли, там все портится».

В качестве примера путешественник привел Индию, в которой в свое время прожил два месяца: «Американец, австралиец или европеец в недорогой Индии выберет самое дешевое кафе и до цента изучит меню. Русский будет питаться в самом дорогом ресторане, где еще в качестве чаевых оставит 200% к счету. Пока нефть качается - все в порядке. Не знаю, может, кризис внес какие-то изменения, но раньше было так».

Но для русских в Беларуси и так безвизовый режим, чтобы привлечь к нам других гостей, по мнению Новицкого, надо сильно постараться: «Нам не надо питать иллюзий - особой привлекательности Беларусь для иностранцев не несет. Когда я слышу истории про нашу уникальную природу, не понимаю: то ли я нигде не был, то ли люди, которые про это рассказывают, попадали в Беларуси в какое-то пятое измерение. Я люблю нашу страну, много по ней путешествую, но разве только в Беларуси чистые озера? Кто это утверждает, пусть съездит в Норвегию или Швецию. Леса? Да, красиво, но в лесах и долах Баварии как минимум не хуже. Замки? Вся Франция заставлена ими. Природа? Вы на карту радиоактивного загрязнения давно смотрели? Положа руку на сердце, кроме болот и нескольких пущ, нет у нас ничего уникального и интересного в природе, ради чего иностранец все бросит и поедет к нам в гости».

Журналист иронично относится и к тому, когда туристический потенциал измеряют количеством построенных гостиниц: «$ 30-40 за ночевку в отеле - это потолок для нормального путешественника, не говоря уже про хостелы за $ 15-20 за ночь. Почему средняя цена по Минску должна быть $ 80-100 за сутки в отеле? И так во всем».

«В стоимость тура приходится включать даже трансфер с вокзала, чтобы миновать таксистскую привокзальную мафию»

Новицкий с горечью говорит о том, что мы сами теряем многие туристические ситуации, не умеем приспосабливаться к тому, что было или есть, и на чем можно попробовать сыграть:

«После Второй мировой войны наша страна представляла собой выжженное поле, мы много чего потеряли. Если говорить о Витебске Шагала, то его нет. Если рассуждать об уникальной архитектуре старой застройки Минска, то, по, сути, остался небольшой пятачок, все остальное разрушено. Единственное, на чем можно было бы сыграть - на том, что мы последний осколок Советского Союза. Например, у нас было много советских аутентичных ресторанов - со специфическим интерьером, меню от руки и т.д. Но когда появились деньги, все закатали в пластик и сделали типичными вьетнамскими кафе - безвкусно и не интересно. То же самое касается и советских объектов, которые нужно было бы законсервировать, и возить на них туристов: посиди в «американке», поработай на советской лесопилке, пообщайся с идеологом на заводе, отдохни в настоящем советском санатории. Кое-что из этого у нас осталось, но в целом за последние 10 лет мы закопали советское прошлое в асфальт».

«Какой отдых, кроме секс-туризма, можно запланировать на пять дней?»

Путешественник полагает, что на данном этапе мы можем привлечь только три направления туристов: «Это фрики, которые хотят открыть для себя последнюю диктатуру Европы; люди, которых в прошлом что-то связывало со страной; бизнес-туристы, для которых послабление визовых ограничений особой роли не играет: они без сожаления заплатят за визу, если речь идет о хорошем контракте».

По просьбе «БелГазеты» Дмитрий Новицкий назвал топ-5 туристических направлений.

БОЛОТНЫЙ ТУРИЗМ

Где: Ольманские болота, любые другие болота, которые легко найти через поисковые системы.

Для кого: для туристов из любой цивилизованной страны, поскольку больших диких болот в Европе не осталось.

Зачем: «Белорусские болота - дикая природа, до которой не добралась рука человека. В Европе болота давно осушены в целях индустриализации, а на тех же Ольманских болотах можно заказать экскурсию: все расскажут, везде покажут. Там сохранилось огромное количество живности, идешь по болоту, как по сафари-парку: у тебя из-под ног постоянно кто-то уползает, убегает, улетает. К тому же идешь и понимаешь, что можешь провалиться в любой момент. Белорусские болота - очень интересная история, которую можно продвигать при помощи экстрим-туров».

ОТДЫХ В ЛЕСОПОЛОСЕ

Где: Налибокская пуща.

Для кого: для жителей стран Европы, где не осталось лесов.

Зачем: «В Европе есть леса, но их не так много: свой лес в период технической революции европейцы попилили и пожгли. В Налибокской пуще к тому же хорошо развита туристическая инфраструктура: много агроусадеб, организовываются пешие туры, можно без всяких разрешений ходить по дорогам общего пользования. Для непривычных людей это будет шок: идешь, идешь. А лес не заканчивается. При желании администрация заказника организует интересную программу, вплоть до фотоохоты на глухаря, на рысь».

ОХОТА НА ЗУБРА

Где: Беловежская пуща.

Для кого: для поклонников творчества Хемингуэя, для любителей необычных ощущений.

Зачем: «В Беловежской пуще, как и в Налибокской, тоже можно гулять, но здесь вглубь особо не пускают, а туристическая программа – короткая. Зато здесь можно заказать настоящую охоту на зубра. Не всех зубров можно убивать, но об этом лучше расскажет администрация заповедника. Зубр – животное редкое, и вряд ли где-то еще можно получить схожие ощущения».

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАМКАМ

Где: вся линия великокняжеских замков, находившихся друг от друга на расстоянии конного перехода: Несвиж - Мир - Новогрудок - Лида - Гольшаны.

Для кого: литовцев и поляков.

Зачем: «Надо внимательно поработать над турпрограммой, чтобы туристы не начали спорить во время экскурсии. Поляки будут рассказывать, что это их замки, литовцы, что их, наш экскурсовод, что белорусские. А затем внезапно вмешается русский турист, который, скажет, что «все, что до Варшавы - наше». В целом это нормальная история: показать полякам и литовцам, в каких ситуациях жили их предки».

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Где: в пределах МКАД.

Для кого: для богатых туристов из арабских стран.

Зачем: «В Минске много казино с развлечениями, выпивкой, полулегальной проституцией: играй, пей алкоголь, с сексом тоже проблем нет. Например, по Грузии ходят толпы туристов из Ирана, которые приезжают выпить, покурить травы, подзажечь с девочками. Все это легко можно наладить внутри Минской кольцевой. Если мы будем говорить о том, что люди в платках будут ходить по Троицкому предместью, качать головами и говорить, как все тут красиво, - это неправда. Их интересует совсем другая культурная программа».