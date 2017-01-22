Мятежный генерал

Из правительственного сообщения от 2 марта 1921 года, подписанного В.Лениным и Л.Троцким: "В Кронштадте... бывший генерал Козловский с тремя офицерами, фамилии которых еще не установлены, открыто выступили в роли мятежников. За спиной эсеров и на этот раз стоял царский генерал».

Это было не так, Кронштадт, внимательно следивший за событиями в стране, испытавший на себе кнут «военного коммунизма», был подобен туго сжатой пружине, которая вот-вот разожмется. И она разжалась. Непосредственным поводом послужили выступления рабочих в Петрограде.

В 1921 году у руководителей ум застил страх. Страх потерять власть, вроде бы уже упрочившуюся. А у страха, как известно, глаза велики. Только потому недовольный, но не вышедший еще из повиновения центральной власти Кронштадт объявили восставшим.

Теперь надо было накручивать дальше. Раз восстание, значит, есть организаторы. Кто? Кто-то из «бывших». Самая крупная фигура – Козловский.

С тех пор и кочует из учебника в учебник, из одного художественного произведения в другое образ мерзкого человечка, лишенного совести и чести, перебегающего из одного лагеря в другой и тем самым постоянно изменяющего своему народу.

Так кто же он такой, этот человек, можно сказать, оплеванный учеными и писателями?

Отец его, армейский капитан Николай Козловский, происходил из захудалого беспоместного дворянского рода Гродненской губернии. 18 августа 1865 года у него родился сын, названный Александром. Александр был определен сначала во Владимирский киевский кадетский корпус, затем поступил в Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге.

Из приказа по Михайловской артиллерийской академии № 143:

"...поручика 3-й Гренадерской бригады Козловского А.Н. признать окончившим курс Академии по 1 разряду. Имя поручика Козловского, как достойнейшего по выпуску, внести на Почетную мемориальную доску Академии.

Начальник академии генерал-лейтенант Демьяненков".

В 1912 году Александру Николаевичу присваивается звание генерал-майора и его назначают командиром 11-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. К этому времени за отличия по службе он уже был награжден многими орденами.

С началом войны с Германией генерал Козловский вместе со своей бригадой прибывает на фронт в район Молодечно, где вскоре он получил назначение с повышением – командующим артиллерией 1-го корпуса Западного фронта.

Февраль семнадцатого Козловский встретил с ликованием. На смену Временному правительству пришла новая власть. Ее лозунги генерал воспринял как наиболее соответствующие в данный момент интересам страны и народа. И пошел к ней на службу.

Вначале он был назначен уполномоченным Главного начальника снабжения по Петроградскому району. В конце 1918 года Александр Николаевич – инспектор артиллерии одной из армий Южного фронта. В 1919 году он уже начальник артиллерии Карельского фронта, а чуть позже – инспектор артиллерии 7-й армии Тухачевского.

14 мая 1920 года Козловский приказом начальника Управления артиллерии морской крепости Кронштадт назначен комендантом форта Краснофлотский. 16 сентября этого же года переведен инженером-технологом при начальнике артиллерии.

В это время семья его проживала в Петрограде. Последний раз до драматических событий Козловский виделся с женой и детьми в конце января-начале февраля 1921 года.

Из правительственного сообщения от 2 марта 1921 года:

«Бывшего генерала Козловского и его сподвижников объявить вне закона».

До сих пор нет ни одного свидетельства того, что Александр Николаевич каким-то образом причастен к организации недовольства среди матросов и красноармейцев. Одним из главных руководителей так называемого мятежа его сделало правительственное сообщение, появившееся на основе слухов, принесенных из Кронштадта ни в чем не разобравшимся М.Калининым.

Итак, вокруг Кронштадта разгорались страсти. Все члены семьи Козловского 3 марта были взяты заложниками за него. Их держали 10 дней в тюрьме ЧК на Гороховой, 2. Затем Лизу как несовершеннолетнюю выпустили, а остальных перевели в дом предварительного заключения на Шпалерной. Здесь в апреле 1921 года им объявили приговор (братьям – по одному году принудительных работ, матери – пять лет), а в июне всех перевели в «Кресты».

...18 марта кронштадцам стало ясно, что 3800 человек – боевая группа, непосредственно сдерживавшая натиск частей Красной Армии и несшая громадные потери, редевшая час за часом, – долго не продержится. Ревком принял решение: с наступлением сумерек отвести тех, кто не хочет оставаться в крепости, на финский берег.

К вечеру над заливом неожиданно опустился туман. В 19 часов начался отход. Первую группу повел Козловский. Ему предстояло подготовить почву для приема остальных.

По прибытии в Териоки Александр Николаевич передал командиру Карельского военного сектора обращение с просьбой об интернировании прибывших и идущих следом кронштадцев.

Из обращения А.Козловского к коменданту Карельского военного сектора:

«...после получения 3 марта 1921 года ультиматума от правительства... выдать главных зачинщиков правительству я и прочие офицеры гарнизона, не сговариваясь, решили принять участие в общем движении населения Кронштадта и помочь Временному Революционному Комитету в деле отстаивания прав народа своими знаниями и опытом».

Александр Николаевич продолжал выполнять обязанности начальника артиллерии крепости. Во время этих драматических событий, используя любую возможность, уходил от обострения, избегал большой крови.

Здесь надо особо подчеркнуть, что в решающие сутки 16-17 марта, орудия Кронштадта не принесли Красной Армии того урона, который могли бы принести. При анализе организации артиллерийского огня «мятежников» против наступающих частей Тухачевского становится очевидным, что Козловский вел его не на поражение. Задачей стрельбы из орудий было оказать психологическое, отпугивающее воздействие на красноармейцев.

Можно себе представить, что осталось бы от многотысячной массы бойцов на льду, если бы по ним прицельно ударила артиллерия кораблей и фортов, подкрепленная огнем пулеметов у стен Кронштадта.

Кронштадцы, а вместе с ними и Козловский, надеялись на благоразумие власти. Они рассчитывали под самый конец, когда красноармейцы были уже на улицах крепости, при помощи братания прекратить ненужную жестокую бойню. Матросы бросали оружие, раскрывая объятия.

Но братание быстро прекратилось: красное командование отдало приказ стрелять и по своим, и по чужим, бросившим винтовки и пулеметы...

Александр Николаевич был потрясен тем, что пришлось покинуть Родину. Но что будешь делать на чужой земле? Вступить в какую-нибудь политическую организацию и вести враждебную работу против своей страны? Но он на это не был способен. Просить о пощаде? Но он не виновен.

Начал перебиваться случайными заработками. После длительных колебаний написал письмо Маннергейму (тоже ведь бывший русский генерал) с просьбой помочь с работой. И получил краткий, категорический ответ: «Для красного генерала у меня нет работы».

Наконец, Козловскому повезло: он устроился учителем математики, физики и естествознания в русской средней школе в Перкиярве. Через некоторое время школу закрыли. Пришлось переквалифицироваться в рабочие по мощению дорог.

Затем бывшему генералу удалось устроиться мастером на одном из механических заводов в Выборге. Здесь его дочь Лиза закончила учебу, и ее взяли гувернанткой в одну приличную семью в Хельсинки. Вскоре туда перебрался и отец.

Жена и сыновья Козловского вернулись из Холмогор в Череповец, а затем постепенно поочередно перебрались в Питер. Работали поначалу кто кем.

Вроде бы все благополучно складывалось у Николая. Но постоянные напоминания о том, что он – сын врага Советской власти, выводили из душевного равновесия. В 1927 году Николай застрелился, написав в предсмертной записке: «Не могу терпеть несправедливости...»

1 декабря 1934 года был убит С.Киров. В Ленинграде началась чистка. В марте 1935 года выслали в казахстанскую степь и Козловских. Потом им разрешили вернуться.

Правда, трагически сложилась судьба у Константина. Обвинив в попытке побега из ссылки, его арестовали и отправили в лагерь. Там он и погиб.

...Александр Николаевич Козловский последние свои годы жил, как, впрочем, и раньше, тихой, замкнутой жизнью. Ударом для него явилась советско-финская война в 1939-1940 годах. Может быть, это и явилось непосредственной причиной его смерти 7 марта 1940 года. Похоронен он на кладбище в центре Хельсинки.

Игорь Кузнецов: Как бесы изгоняли людей