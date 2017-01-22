Белорусов-дальнобойщиков оштрафовали на 2,5 тысячи долларов за ремонт фуры на дороге в Польше

Гродненских водителей в Польше продержали полтора суток в изоляторе за остановку на трассе у «двойной сплошной».

Об этом сообщает AutoGrodno.by.

О произошедшем порталу рассказал один из водителей, который уже более 6 лет ездит по дорогам Западной Европы. По его словам, инцидент произошел 18 января. Белорусы на трех груженых фурах возвращались в Беларусь по трассе S8 Варшава — Белосток. Возле Замбрува сломалась первая машина.

Все три остановились для ремонта и перегородили половину полосы на дороге с одной полосой движения в каждую сторону, однако легковые автомобили могли без проблем разминуться. Полосы разделяла двойная сплошная линия разметки.

После начала ремонта подъехали полицейские, забрали документы, позволили отремонтировать машину за 10 минут, иначе пригрозили штрафом. Спустя 10 минут, как рассказал водитель, первый грузовик завелся, но полиция документы не вернула.

Сотрудник заявил, что слишком долго ремонтировали автомобиль на трассе, что он уже вызвал эвакуатор. На всех водителей надели наручники, и только в участке рассказали, за какое нарушение.

В полицейском участке на белорусов составили протоколы и пояснили, что они остановились напротив двойной сплошной линии разметки, чего делать категорически нельзя.

Водителей обыскали, забрали телефоны, раздели до нижнего белья и посадили в отдельные камеры с матрацами и пледами, кормили бутербродами, пить они могли только воду из-под крана, когда ходили в туалет. В камерах гродненцы провели полтора суток.

Суд состоялся 20 января. Белорусам присудили штрафов на 9.990 злотых (2.500 долларов). Его оплатил представитель транспортной фирмы.