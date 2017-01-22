Вины врачей в смерти младенца в слуцком роддоме не нашли

Но мать все равно надеется на разбирательство.

— Всем наплевать на то, что происходит, — говорит Наталья Иванович из Слуцка. В феврале прошлого года ее дочь в роддоме родилась мертвой. После произошедшего женщина больше не может иметь детей. В возбуждении уголовного дела о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками отказали из-за отсутствия состава преступления. Наталья же готова бороться до конца и сейчас ищет адвоката.

Наталья Иванович с мужем и детьми. Фото: из личного архива Натальи Иванович.

«Ребенок умер за несколько минут до родов»

Трагедия произошла 7 февраля 2016 года. Во время родов у женщины разорвалась матка, началось внутреннее кровотечение — ребенок захлебнулся в утробе.

У 33-летней Натальи уже есть трое детей: старшему мальчику 13 лет, младшим девочкам — шесть лет и четыре года. После произошедшего во время четвертых родов, она больше не сможет иметь детей.

Она почувствовала себя плохо примерно за три недели до родов: до этого все было нормально. На поздних сроках женщину на неделю положили в роддом на сохранение. Через несколько дней после выписки Наталья снова стала жаловаться родственникам: мол, поднимается давление, упала в обморок, сильные отеки, болит живот. Ее снова отвезли в роддом, сделали УЗИ, посмотрели, что раскрытия нет, — решили заложить ламинарии (для размягчения шейки матки, способствует раскрытию. — Прим. TUT.BY).

В 02.25 7 февраля у Натальи начались потуги, сердцебиение плода на тот момент прослушивалось. Роженица просила сделать кесарево, но врач акушер-гинеколог посчитала, что нет медицинских показаний. До этого троих детей Наталья родила сама.

Женщина жаловалась на ухудшение самочувствия: головокружение, слабость. В 2.27−2.28 (это следует из опроса врача акушера-гинеколога, на который ссылается в постановлении УСК по Минской области) сердцебиение плода уже не прослушивалось. В 2.35 Наталья родила доношенную девочку без признаков жизни весом 3890 г и ростом 53 см.

За два дня до случившегося, у другой роженицы, которая наблюдалась в том же роддоме, тоже погиб младенец.

Позже комиссия Минздрава установила, что «в Слуцкой ЦРБ пациенткам была оказана квалифицированная медицинская помощь — в полном объеме и своевременно».

По словам первого заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, «у пациентки (Натальи Иванович. — Прим. TUT.BY) в родах возникла экстренная ситуация, которая потребовала неотложной помощи. Бригадой врачей медицинская помощь была оказана на высоком профессиональном уровне, в полном объеме и в соответствии с действующими клиническими протоколами».

В УСК по Минской области в возбуждении уголовного дела о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками мужу Натальи Иванович, который подавал заявление, отказали за отсутствием состава преступления.

— Сложнее всего было читать, что ребенок умер за несколько минут до родов. В 2.25 сердцебиение еще прослушивалось, и в 2.30 уже не стало моей девочки (согласно постановлению УСК по Минской области, смерть плода наступила в промежутке времени 2.30−2.35. — Прим. TUT.BY). Когда рожала, просила сделать кесарево, но считали, что все делают правильно, — вспоминает Наталья.

«Матка разорвалась из-за патологических изменений»

Оценивал качество оказания медицинской помощи Наталье доцент кафедры акушерства и гинекологии Белорусской медицинской академии последипломного образования. Он пояснил следователям, что смерть плода наступила от асфиксии (удушья. — Прим. TUT.BY), обусловленной массивной кровопотерей от разрыва матки. Разрыв произошел из-за патологических изменений стенок матки — воспаления матки, что «диагностировать во время обследования в женской консультации не представляется возможным».

— В медицине нет таких объективных методов, которые бы позволили диагностировать воспаление стенок матки, — отметил он. Также специалист пояснил, что у Натальи на шейке матки после предшествующих третьих родов был рубец. А такие рубцы, по его словам, не являются показанием для кесарева сечения.

Про этот рубец женщина узнала только во время разбирательств после трагедии.

— Этот рубец должен был появиться, когда я рожала третьего ребенка. — рассказывает Наталья. — Но я рожала сама. Мне не делали ни наркоз, ни анестезию. Затем встала и пошла в палату.

По словам Натальи Иванович, она в том числе наблюдалась в частном медицинском центре в другом городе:

— Если бы у меня был рубец, они бы это увидели во время УЗИ.

Гинеколог, пожелавший остаться неназванным, по просьбе TUT.BY проанализировал документы, выданные центром. Он подтвердил, что в них на 2014 год указано, что рубца на матке, действительно, нет. Но речь в деле идет о рубце на шейке матки. Рубцы на ней выявляют не на УЗИ, а во время осмотра. При этом информацию о них не всегда вносят в заключение и озвучивают пациентам.

«Не каждый адвокат готов взяться за наше дело»

После произошедшего Наталье в больнице Слуцка восстановили дородовый больничный, которого она не брала, и выплатили, по ее словам, 4,5 млн неденоминированных рублей.

В июне 2016 года она вышла на работу — в продуктовый магазин. Говорит, что работать тяжело: после операции, когда долго стоишь, начинает болеть живот. Поднимать тяжести ей тоже нельзя. Но найти вакансию получше пока не получается: не каждый хочет в качестве сотрудника видеть маму с маленькими детьми.

Несмотря на отказ возбудить уголовное дело, она все равно планирует довести случившееся до суда. Сейчас пытается найти адвоката. Однако не все готовы помочь.

— Звонила адвокату в Барановичах, он посоветовал найти кого-то в Минске, потому что не каждый возьмется за это дело, так как оно связано с медициной. Но, может быть, найдется адвокат, готовый встретиться с нами и ознакомиться с материалами дела, — надеется она.

Наталья Иванович уверена, что несмотря на то, что после случившегося прошел почти год, она еще сможет что-то доказать в суде.