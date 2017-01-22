Полмиллиона женщин вышли против Трампа в Вашингтоне

На «Женский марш» противниц 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне вышли несколько сотен тысяч человек.

Организаторы, планировавшие мероприятия на 200 тысяч участников, сообщают, что пришло почти полмиллиона человек, пишет Медуза.

На инаугурацию Трампа 20 января, по последним оценкам, пришло не более 900 тысяч человек.

По данным организации Womanʼs March, которая координирует демонстрации 21 января, на момент написания заметки марши прошли в 673 городах по всему миру, в них приняло участие более 2,5 миллиона человек.

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Одна из самых многочисленных демонстраций за пределами США состоялась в Лондоне, где к зданию американского посольства вместо запланированных 15 тысяч человек пришли 100 тысяч.

Марши, митинги и пикеты противниц Трампа состоялись также в Австралии, Новой Зеландии, Индии, Таиланде, и в десятках стран Европы.