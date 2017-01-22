Замужество, декрет, больничные: чего боится начальник, принимая на работу женщину

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Почему их так волнует личная жизнь потенциальных сотрудников, представители бизнеса рассказали организаторам кампании #ПолНеПотолок.

Не личное дело

«Неудобные вопросы» на собеседовании давно стали почти нормой. К потенциальному работнику наниматели предъявляют не только особые профессиональные требования — зачастую пытаются заглянуть в его личный планер.

По результатам опроса, проведенного РАБОТА.TUT совместно с Международным общественным объединением «Гендерные перспективы» среди интернет-пользователей, 62,2% женщин на собеседовании задавали вопросы личного характера: замужем ли вы, когда планируете детей…

Директор РАБОТА.TUT Светлана Шапорова говорит, что подобные вопросы – это всего лишь попытка руководителя понять, чего ждать от работника в будущем.

– Мое убеждение как работодателя, что это вполне нормальные вопросы. Мне важно понимать, на какой период я могу рассчитывать на сотрудника. В первую очередь важны, конечно же, профессиональные качества. Но даже если есть какие-то планы, связанные, например, с замужеством, это не критерий не брать человека на работу, это означает «иметь в виду», — поясняет Светлана Шапорова.

Эксперт подчеркивает, что задача руководителя коммерческой организации –извлечение прибыли.

— Абсолютно нормально, что он выбирает эффективного сотрудника, — считает она.

По словам Светланы Шапоровой, в ее коллективе работает очень много «неидеальных сотрудников»: тех, кто собирается замуж или планирует детей.

Что же остается тем, кто ищет работу и продолжает сталкиваться с вопросами, которые касаются личной жизни?

– Относитесь к этому спокойно. Невозможно запретить задавать такие вопросы, – убеждена Светлана Шапорова. – Не надо притворяться кем-то другим. Реагируйте, как считаете нужным. Работодатель выбирает, но и вы выбираете тоже.

«То, что ты делаешь, незаконно»

Однако если человек считает, что его дискриминируют, как он может себя защитить, задается вопросом председатель правления МОО «Гендерные перспективы» Ирина Альховка.

– Каждый человек должен воспользоваться законом и защитить свое право – не получать глупые вопросы, которые его оскорбляют и не имеют никакого отношения к профессии, – считает Ирина. – Когда появляется такая возможность и куда в таком случае можно обратиться за помощью?

На многих предприятиях вообще нет никаких стандартов при приеме на работу.

– Если речь идет о правах, здесь ситуация не зависит от наших способностей. Право, которое обеспечивает закон, должно быть безусловным. Без любых условий, — подчеркивает Ирина Альховка.

Она убеждена, что женщина, которой начальник кладет руку на коленку, должна иметь возможность пожаловаться и сказать ему: «То, что ты делаешь, незаконно».

– Тогда мы начнем говорить не только о личной ответственности, но и об ответственности нанимателя, — считает эксперт.

«Советую договориться «на берегу»

В Беларуси уровень руководителей и HR-процессов растет, утверждает HR-эксперт, консультационный партнер консалтинговой компании «Ключевые решения» Анна Агашкова.

– За 16 лет работы в HR-сфере мне практически не приходилось сталкиваться с дискриминацией. Хочу сделать акцент, что в наших силах воспринимать любые вызовы как ситуацию для личностного роста и возможность сделать себя сильнее, — говорит эксперт.

Споры о том, какого пола сотрудник эффективнее, Анна берется рассудить с помощью результатов исследования, проведенного в США. На вопрос «С руководителем какого пола вы предпочитаете работать?», 39% женщин отвечают, что хотят работать под мужским началом. В 34% случаев пол руководителя для респондентов не имеет значения.

Другое исследование показывает, что наличие в совете директоров хотя бы одной женщины повышает прибыль компании.

— Знаете, почему? Женщина умеет слушать, в то время как мужчины могут вступать на совещании «в бои и конкуренцию», отчего страдает качество принимаемого решения, – рассуждает HR-специалист.

При этом стереотипы в отношении работников женского пола остаются все так же сильны. Из личной практики Анна приводит примеры опасений работодателей.

Самый большой страх, который не покидает нанимателей, заключается в том, что женщина может скоро уйти в декрет. Далее следует подозрение, что сотрудница будет вкладывать силы в поиск мужа, а не в работу. Руководителя зачастую волнует высокая эмоциональность и низкая выносливость, а также наличие детей, из-за чего женщине придется часто уходить на больничный.

– У бизнеса есть свои ожидания в отношении сотрудника. О чем лучше договориться «на берегу». Сотрудник должен работать и быть профессионалом, – подчеркивает Анна Агашкова и добавляет в качестве иллюстрации: – Молодые сотрудницы часто грешат излишне сексуальным видом, а потом обижаются, что их не повышают в должности.

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