Нападающий «Крумкачоў»: «Кузьменок сказал мне: «Закрой рот, черная обезьяна»

Была ли «черная обезьяна»? Первый скандал белорусского межсезонья

Минские «Динамо» и «Крумкачы» в субботу провели первый спарринг белорусского межсезонья. Матч собрал на трибунах фанатов, пару десятков болельщиков, но ничем особенным бы и не запомнился, если бы не один инцидент.

В конце первого тайма у ворот хозяев назначили угловой. Прошло мгновение после подачи, и на газон рухнул защитник «Динамо» Игорь Кузьменок. Над ним сразу наклонился нападающий «воронов» Самуэль Одеиобо, что-то сказал. А еще через несколько секунд арбитр матча показал африканцу красную карточку. Так что произошло в этом эпизоде?

Сразу после завершения матча нигериец пожаловался, что Кузьменок будто бы сказал ему не самую приятную для африканца фразу: «Закрой рот, черная обезьяна». Причем, по словам Самуэля, повторил эти слова несколько раз за игру. Ну а потом Одеоибо просто не выдержал, за что и получил красную.

Кузьменок с комментарием Самуэля полностью не согласен и считает, что нигериец занимается спекуляциями на тему расизма: «На 42-й минуте у наших ворот назначили угловой, я стоял в паре с Самюэлем, он толкал меня, я возмутился со словами: «Ты что творишь?». После чего последовал удар по лицу, я получил рассечение».

Минское «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором, к примеру, отмечается, что Кузьменок за время своей карьеры зарекомендовал себя дисциплинированным футболистом, а вот у Одеоибо «нарушения честной игры повторялись неоднократно, в том числе в играх за дублирующий состав своей команды».