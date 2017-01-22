9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)

Никогда не пытайтесь повторить то, что увидите в этой подборке! Может быть опасно.

Все в этой фотографии одинаково прекрасно: и фон, и выражение лица Анастасии, и, конечно же, наряд. Великая балерина то ли замерзла, то ли только что вернулась с дачи, то ли решила отхватить куртец на дешевой распродаже (ну пока принесли). Впрочем, особенно сильно доставляет кружевное нечто. Это была скатерть или бабушкина шаль, не подскажете, уважаемый дизайнер?

Если от вашего платья ни у кого не зарябило в глазах, то день пропал зря. Спешите на рынок «Садовод» за новыми ультрамодными поступлениями!

А что, вполне возможно, вы бы тоже пустились в пляс, будь у вас такой серебристый халатик! Кстати, если приглядеться, то из-под черного костюма подружки Человека-паука торчит очень даже красное как бы белье. Шалите, Анастасия!

Нашу красу выводят на сцену ДК «Железобетон», где проходит корпоратив у местных бухгалтеров. Анастасия подготовилась как следует: выглядит дорого, богато и в колготках. А что знаете о стиле вы?

Эта ночная рубашка, конечно, меркнет на фоне других нарядов, представленных в нашем хит-параде, но украшена она тоже вполне себе дорого-богато. А еще, кажется, немного жмет в некоторых местах.

Интересно, какой был план? Подчеркнуть тонкость ног? Или снова заставить окружающих биться в истерике от ряби в глазах? Второе явно получилось лучше.

Совсем недавно мы рассказывали вам про трусы, но трусов со шлейфом в нашем списке не было. Теперь мы знаем, что они есть!

Были времена, когда в такой красоте было модно являться на выпускной: дешево и сердито.

Ну и вот он, немеркнущий символ безвкусия и трэшака на российской сцене. Наслаждайтесь!