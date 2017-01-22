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Общество
22.01.2017
Кирилл Иванов
Тунеядцы песчаных карьеров

Важнейшие белорусские реалии прошедшей недели — в обзоре «Салідарнасці».

Активность и шок недели

На этой неделе стартовали акции по сбору подписей за отмену декрета о тунеядцах. И не только в интренете, но и на улицах белорусских городов. По словам очевидцев, чтобы подписаться за отмену декрета, в Минске желающие выстраивались в очередь.

Как бюрократическая машина будет справляться с армией «тунеядцев»?

В соцсетях уже появляются невеселые шутки о том, что если налоговая всерьез возьмется за каждого тунеядствующего белоруса, то в белорусских тюрьмах и песчаных карьерах не хватит мест.

А накануне стало не до каких-либо шуток: всплыла жуткая история о самоубийстве в Осиповичах мужчины, оставившего предсмертную записку со словами «Я никогда не был тунеядцем» и квитанцию об оплате налога.

Однако власти и тут сумели подлить масла в огонь.

Доклад недели

Центр стратегических и внешнеполитических исследований (белорусская неправительственная исследовательская организация) опубликовал открытую версию доклада «Односторонние действия Российской Федерации в отношении Республики Беларусь в 2017 году».

Кому предназначался доклад о подготовке Кремлем смены строя в Беларуси?

Авторы доклада Арсений Сивицкий  и Юрий Царик полагают, что в течение января-октября Кремль с высокой вероятностью предпримет действия по насильственной смене существующего в нашей стране строя.

Опрошенные «Салідарнасцю» эксперты достаточно скептично отнеслись к выводам Царика и Сивицкого.

Визит недели

Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Египет и Судан. Этот вояж мало чем отличался от других посещений стран «далекой дуги», вызвав среди части белорусов сомнения в эффективности подобных поездок

Чем запомнится этот визит, так фотографиями младшего сына главы государства на фоне египетских пирамид, который учит географию явно не с помощью одних только атласов и глобуса.

Антирекорд недели

Белстат опубликовал статистику об уровне денежных доходов белорусов в январе-ноябре 2016 года. Согласно официальным данным, реальные располагаемые денежные доходы в Беларуси в январе-ноябре прошедшего года составили 92,5% к уровню соответствующего периода 2015 года. Иными словами, мы имеем очередной антирекорд в виде падения доходов на 7,5%.

Анонс недели

— Жилищно-коммунальные услуги вырастут в цене. В этом году население будет возмещать уже три четверти затрат, а в следующем — 100%. Рост тарифов не ударит по социально незащищенным слоям населения — им помогут жилищными субсидиями, — сообщили белорусам в вечернем эфире программы «Наши новости» на телеканале ОНТ в среду.

«Очередная обдираловка населения под эгидой 100%-го возмещения», — ответили белорусы.

Инициативы недели

Новоназначенный министр образования Игорь Карпенко на этой неделе со всей коммунистической прямотой инициировал несколько нововведений.

Во-первых, в школы вернется шестидневка. Это решение предсказуемо вызвало критику у родителей и учителей. Во-вторых, министерство запретило родительским комитетам собирать деньги в школе.

 
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