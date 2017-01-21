Барак Обама с семьей переезжают в дом за $ 5,3 млн: заглянем внутрь

Барак Обама и его семья покинули Белый дом, в котором они провели последние восемь лет, и уступили свое место Дональду Трампу.

Мишель и Барак Обама

Сначала семья Обамы отправится на отдых в Палм-Спринг, а потом Бараку, Мишель и их дочерям Саше и Малии предстоит переезд. Где же теперь будет жить звездное семейство?

Барак и Мишель Обама с детьми отныне будут проживать в районе Kalorama в Вашингтоне. Площадь нового дома семьи — 761 квадратный метр. В особняке, который был построен еще в 1928 году, есть девять спальных комнат, гостиная с камином, кухня и другие помещения. Ранее особняк был выставлен на рынок по цене в 5,3 миллиона долларов, но в мае прошлого года был снят с продажи.

Арендовать свое новое жилье Обама будет у Джона Локхарта, которому и принадлежит особняк. Сколько именно семья теперь уже бывшего президента США планирует прожить в своем новом доме — точно неизвестно, но минимум до тех пор, пока их 15-летняя дочь Саша закончит школу.

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