Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?

Жуткая история о самоубийстве в Осиповичах мужчины, оставившего предсмертную записку со словами «Я никогда не был тунеядцем» и квитанцию об оплате налога, ужасна сама по себе. Однако власти и тут сумели подлить масла в огонь.

Не прошло и суток с момента предания огласки этой истории, как Следственный комитет уже отрапортовал: «самоубийство мужчины... не связано с фактом уплаты налога на тунеядство».

— Никаких фактов, которые могли бы содействовать доведению его до самоубийства, установлено не было. А в предсмертной записке мужчина указал на проблемы, связанные исключительно с семейно-бытовыми отношениями, — заявила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Вот так. Обычные семейно-бытовые проблемы. Ну, а фраза «я никогда не был тунеядцем... и всю жизнь честно работал» — это, судя по всему, просто фигура речи.

Удивляет не только скорость, с которой представители власти сделали свои заключения, но и как масштабно отреагировали — сразу через главное государственное информагентство. И это по поводу какого-то «семейно-бытового» суицида в райцентре?

Помнится, когда пьяный начальник ГАИ насмерть сбил женщину на переходе, понадобилось пять суток, чтобы МВД хоть как-то прокомментировало этот инцидент, а ГАИ и вовсе не посчитало необходимым публиковать сведения об аварии в своих сводках. А тут сразу — и все экспертизы и выводы.

Впрочем, каких результатов еще можно было ожидать от этой проверки? Вывода, что уплата позорного налога и бедственное положение семьи довели мужчину до этого отчаянного шага? Но в этом случае пришлось бы назвать и виновных — доведение до самоубийства — это ведь уголовное преступление. Кого тогда?

Налоговиков, которых государство натравило на 60-летнего ветерана труда? Или чиновников на местах, которые вместо того, чтобы защитить таких, как он, молча пожимают плечами и пинают по разным инстанциям? Или депутатов, которые единодушно проголосовали против собственного народа да еще и пристыдили за несознательность. А может, высшее руководство, которое создало в стране условия, лишающие человека возможности работать? Или все же автора и вдохновителя этого «самого социально справедливого» декрета?

Думаю, ответ очевиден. А чтобы у всяких там «дотошных и назойливых» правозащитников не возникло желания призвать кого-то из вышеназванных к ответу, общественности незамедлительно было доложено о результатах проверки. Вот только вместо того, чтобы успокоить волну возмущения, власти своими «заключениями» только породили еще больше вопросов.

Потому что это как раз тот самый случай, когда лучше ничего не говорить. Просто сделать из этой истории выводы и приложить все силы, чтобы такого больше не повторилось. А как это осуществить, могут рассказать те, кто выстраивается на улицах в очередь, чтобы подписаться за отмену этого унизительного и, как оказалось, смертельно опасного, декрета.