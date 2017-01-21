Двойной наезд: лежащую на дороге женщину сначала переехал ВАЗ, а потом машина медиков

От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

Двойной наезд произошел поздним вечером 20 января в деревне Мерчицы Пинского района, сообщает ГАИ Брестского облисполкома. Пострадавшая 63-летняя местная жительница лежала посередине проезжей части, когда на нее наехал автомобиль ВАЗ-21093, за рулем которого был 24-летний водитель. Пострадавшая скончалась на месте от полученных повреждений. Через три минуты труп переехал уазик, который числится за медучреждением.

Отмечается, что погибшая была обозначена световозвращающими элементами.

Каким образом она попала на проезжую часть, неизвестно.

По факту дорожного происшествия возбуждено уголовное дело.