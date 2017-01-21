Чего ждать Америке и миру от Трампа в ближайшие четыре года?

Дональд Трамп приведен к присяге как 45 президент США. Как это было и чего ждать, рассказывает исследователь Института Кеннана в Вашингтоне Игорь Зевелёв. Итоговый выпуск программы «Настоящее время».

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