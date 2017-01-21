Важнейшие документы об Октябрьской революции все еще засекречены

Секреты борьбы за власть — главное в большевизме. А сегодня — еще и самое оберегаемое сокровище российских архивов. Революция 17-го года продолжает бурлить под спудом государственной тайны. При старом режиме. При новом. И сегодня, при новейшем.

Предвижу официальный ответ: все секреты русской революции известны, события восстановлены едва ли не по минутам, сомнений и разночтений нет. Но действительно ли "все известно"?

Все помнят лозунги русской революции: "Заводы — рабочим, земля — крестьянам, мир — народам, власть — Советам". А был ведь еще один: обещание опубликовать все тайные договоры царского правительства. И что мы об этом знаем?

Да разве что только одно: все попытки завершились бесславно. Первую осуществил матрос и контролер большевистского наркомата иностранных дел Николай Маркин, отвечавший за проект "Сборник секретных документов из архива бывшего Министерства иностранных дел". Проект оборвался, едва начавшись: в феврале 18-го Советы сами подписали сепаратный мир с немцами, публикация секретных документов стала неактуальной. Второй эпизод с архивной гласностью назывался "Международные отношения в эпоху империализма: документы из архивов Царского и Временного правительств 1878-1917 гг.". Его подготовка тянулась 7 лет, но была прервана в 1938 году, после ареста, а затем и гибели в заключении академика Николая Лукина, первого директора Института истории Академии наук. Текущая политика и тут играла роль: Сталин готовил сепаратный мир с Гитлером, копания в секретной дипломатии были явно ни к чему.

"Ни к чему" вскоре оказались и исторические журналы — "Пролетарская революция" и "Красный архив". Периодику прикрыли накануне начала Великой Отечественной. Заметьте, что особо не везло изучению внешнеполитических и международных аспектов русской революции. Так что свода основных документов о Феврале-Октябре и их главной прелюдии — Первой мировой войне — мы ждем до сих пор...

Цензурные таинства

9 марта 1929 года нарком иностранных дел Георгий Чичерин, находясь на продолжительном "лечении" за границей, пишет в личном письме наркому просвещения Анатолию Луначарскому: "Забывается основной элемент большевизма, отличающий его от меньшевизма,— роль борьбы за власть, вообще роль власти". И добавляет: "Но если революция делается не только подобно растению, но при помощи ВЧК, то и в преподавании истории нельзя устранять борьбу за власть, т.е. за престолы".

Секреты "борьбы за власть" и "за престолы" — главное в большевизме. А сегодня — еще и самое оберегаемое сокровище российских архивов. Вдвойне охраняется ноу-хау борьбы против власти, особенно если рецептура приводила к успешным революциям. Прежде всего к Февральской и Октябрьской. Хотя секретятся даже такие их, казалось бы, далекие прародительницы, как английская XVII века и французская XVIII века. Создается впечатление, что для власти любая революция — с пометой "срочная новость".

Вот, например, весной 1956 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и председатель Совета министров Николай Булганин поехали в Великобританию. Решили подготовить три подарочных альбома с цветными иллюстрациям документов об англо-русских отношениях из собраний советских архивов. В ходе работы Главное архивное управление (ГАУ) МВД СССР зарубило несколько документов. "Неудобным" показалось "включать грамоту N 35, представляющую собой верительное письмо Кромвеля своему послу при дворе Алексея Михайловича, поскольку Кромвель рассматривается реакционной английской историографией как "цареубийца" и напоминание о нем может показаться невежливым по отношению к нынешней английской королеве".

"Нынешняя королева" — это Елизавета II. В Кремле не захотели обидеть королевскую власть. Но одновременно сочли неудобным задеть и товарищей из английской компартии, а потому отрихтовали архивную подачу еще и в этом ключе: "В этих грамотах (N 32-34.— "О") выражается благодарность впоследствии казненного короля Англии Карла I и его сына, будущего короля Карла II, царю Алексею Михайловичу за помощь, которую он им оказал поставками хлеба и мехов. Эта помощь была использована против английской революции 40-50-х гг. XVII века". Рекомендация: документы не публиковать. И не опубликовали.

Боязнь "как бы не обидеть", желание "не допустить", страх "не подлить масла в огонь" или "не налить воду на мельницу", опасение "не разжечь и не расшатать" — вот что определяет отношение власти и государственной (бюджетной) исторической науки не только к событиям XVII века, но и к сегодняшнему архивному обеспечению юбилея революций 17-го года. Поэтому ни проекта "открытый архив", ни свежих массивов рассекречивания неизвестных документов ожидать, судя по всему, не стоит.

Наркоминдел Чичерин (2-й справа) подписывает договор о "дружбе и братстве" с Турцией. Фото: РИА Новости

Засекреченные деньги

Заглянем в главную информационную базу данных о революции и Гражданской войне — к ленинскому наследию, которое хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ). Под Ленина власть создавала и Институт Ленина, и Центральный партийный архив при нем. Для этого бункера, что до сих пор стоит на Тверской (бывшей Советской) площади в Москве, ОГПУ-НКВД-КГБ вылавливали по всей стране ленинско-сталинские документы. Нередко отправляли эмиссаров на заморские аукционы. Тратили огромные суммы в валюте. 75 лет все крутилось вокруг Ленина и большевиков как главных двигателей прогресса. Неужели и здесь что-то осталось закрытым?

Да, осталось.

Засекреченность некоторых ленинских бумаг в РГАСПИ говорит не столько о жгучести тогдашних проблем, сколько об опасении затронуть ими теперешние болевые точки. География секретности поразительно совпадает с проблемными регионами сегодня: это Прибалтика, Украина. Далее, как говорится, по списку...

Например, полностью засекречены письма Ленину дипломатического представителя (посла) РСФСР в Эстонии Максима Литвинова. С 22 февраля по 12 октября 1921 года (РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2161). Под тотальной цензурой телеграммы дипломатических представителей РСФСР по Украине с января 1919 по 7 ноября 1922 года — четыре года (Д. 2206). От историков скрывают и такой ключевой момент раннего большевизма у власти, как период от заключения сепаратного Брестского мира с Германией до ноябрьской революции, которая свергла кайзеровский режим. Совсем недавно, уже после 91-го года, вновь засекречено дело N 2133 "Письма и докладные записки дип. представителя РСФСР в Германии Адольфа Иоффе о советско-германских взаимоотношениях и по другим вопросам внешней политики, направленные В.И. Ленину". Бумаги с 9 мая по 31 октября 1918 года, это 185 страниц. Готовый сборник документов и кандидатская диссертация к нему — сто лет лежит под грифом секретно...

В ленинском фонде полностью засекречены сводные ведомости и справки Наркомата финансов и Комиссии Совета труда и обороны по золотому фонду в РСФСР за 1920-1922 годы (Д. 2761). Во вселенной интернета на упоминания об этой комиссии хватит пальцев одной руки. Большевик Шведчиков жаловался Ленину на стиль работы этого до сих пор абсолютно сверхсекретного органа: "<[...> рассматривали вопрос не по существу, а формально, простым поднятием рук". То есть царское золото и валюту в умирающей от голода и от разрухи стране тратили направо и налево "поднятием рук". За что руки поднимали — знать не знаем по сей день.

В Архиве политбюро до сих пор засекречены документы о Гохране (Государственное хранилище ценностей), куда складировались конфискованные сокровища империи, в том числе из разграбленных монастырей и церквей. В подразделе "Иностранная валюта и о вывозе за границу драгоценностей" там есть коллекции документов о золотом фонде и о расходовании золотой валюты, о вывозе за границу драгоценных металлов. До сих пор под семью замками дело И.Д. Левина — о злоупотреблениях бывшего председателя правления Госбанка за границей.

Мы наслушались о бескорыстии, альтруизме, патриотизме и гуманизме белых и красных. На деле же многим и многими двигал желтый металл. Но финансовые секреты революции и советской власти — одни из самых охраняемых, неразгаданных и загадочных. До сих пор мы так и не знаем, сколько российского и царского золота на момент революции хранилось в западных банках и какова его судьба. То, что более или менее известно,— крохи.

Фрунзе (3-й справа) и московские художники. Фото: РИА Новости

Тени вождей

В сборнике документов "Кронштадтская трагедия", изданном в 1999 году, приводится выписка из протокола допроса Владимира Николаевича Таганцева (книга 2, с. 461-462). По этому делу был расстрелян Николай Гумилев. Документ из-за своей важности был послан Ленину. В опубликованном тексте документа почти что столетней давности подозрительной показалась одна цензурная выемка — многоточие. Пришлось поискать оригинал. Вот что оказалось изъятым:

"ГОРЬКИЙ указывал мне имена и фамилии тех лиц, которые находятся в качестве осведомителей в Чрезвычайной комиссии,— Николая Рябушинского, одного из сыновей Саввы МОРОЗОВА, ГЕЛЬЦЕР, одной московской портнихи (известной) и известной модистки (фамилии забыл), б. лицеиста ЖЕРВЕЙ и одного из ВОНЛЯРЛЯРСКИХ. Этот список он назвал мне при обычном нашем разговоре".

Если люди из таких фамилий (не говоря уже о портнихах и модистках) работали на советскую власть, то она не могла не победить. Зачем это скрывать через сто лет после описываемых событий? Чего стыдиться? Или потомки Рябушинских и Морозовых обидятся? Ответа нет, зато изъятие в публикации документа — налицо.

Помните биографии из серии "Пламенные революционеры", изданные Политиздатом? Для нее творили Юрий Трифонов, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин, Владимир Войнович, Булат Окуджава, Натан Эйдельман и многие другие "шестидесятники". А от нас до сих пор скрывают (как это ни звучит парадоксально) реальные биографии самых пламенных революционеров — вождей Октября. Засекречены личные дела — основа основ любой биографии. Это отдельная, едва ли не самая охраняемая зона секретности. Уровень ее режимности наводит на мысль, что и она — кладезь тайн и биографических сокровищ.

Надежда Крупская умерла 78 лет назад. Все сроки секретности давно прошли. А ее личное дело в Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ) не выдают (Ф. 3. Оп. 62. Д. 109). Вот что отвечает Росархив, мотивируя отказ: ""В соответствии с Федеральным законом N 125-ФЗ от 22.10.04 ограничить доступ как к содержащим сведения о личной и семейной тайне граждан, их частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для их безопасности". Решение Межведомственной комиссии по защите гостайны N 517-рс от 22.11.11 г.". Личная и семейная тайна Крупской — это частная жизнь Надежды Константиновны и Владимира Ильича? И угроза для их безопасности через сто лет после революции имеется? Выходит, именно так.

А вот еще примеры. Феликс Дзержинский. Умер и того раньше — 91 год назад. Почему боятся обнародовать партийное дело (там же, N 42) основателя ВЧК-ОГПУ? Неужели в канун столетия ФСБ мы не получим и это досье? Железному Феликсу тоже кто-то угрожает? Или Михаил Фрунзе. Скончался на операционном столе 92 года назад. Тогда же немедленно поползли слухи о том, что наркомвоенмора зарезали (Борис Пильняк оперативно создал на эту тему "Повесть непогашенной луны", за что заслужил секретное постановление политбюро и отложенную казнь). Но зачем скрывать тайны смерти Фрунзе сегодня? Если все же есть причины, то какими же шокирующими они могут быть?

Признанный историк деятельности царских спецслужб Зинаида Перегудова в своей книге "Политический сыск в России. 1880-1917" пишет: "Начинают дискутироваться вопросы о том, были ли агентами охранки Свердлов, Калинин, Сталин. Что касается Фрунзе, то ссылаются на слова Тухачевского о том, что смерть Фрунзе на операционном столе была "согласована" с ним, так как якобы к этому времени открылись его связи с охранкой... Дореволюционный период жизни Фрунзе, его аресты не подтверждают высказанной версии. Нет никаких даже косвенных данных в отчетах различных ГЖУ (Губернское жандармское управление.— "О") о его секретной работе..." Но очевидно: не будет ни "косвенных", ни прямых данных, пока личное дело Михаила Фрунзе останется засекреченным (РГАНИ. Ф. 3. Оп. 62. Д. 186). А если власти его так упорно скрывают, то извините, отказ — красноречивее ответа. И тогда все версии имеют законное право на существование. Даже накануне столетия "непобедимой и легендарной" Красной Армии.

Еще более вопиющ факт тотального сокрытия личного дела Георгия Чичерина. Чем вызвана секретность в этом случае? Если блюстители нравственности оберегают тайны сексуальности отца — основателя советской внешней политики, то тайн здесь давно уже нет. Николай Богомолов и Джон Э. Малмстад в своей монографии "Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха" пишут о Чичерине — ближайшем друге юности и молодости певца эллинской любви: "Довольно хорошо известно, что Чичерин, подобно Кузмину, был гомосексуалистом и, по всей вероятности, отчасти и этим были вызваны его продолжительные пребывания в различных германских нервных клиниках". Но архивная папка Чичерина засекречена.

А еще засекречены личные дела наркома финансов и одновременно посла и торгпреда Советской России в Великобритании Леонида Красина. Чего тут боимся? Королеву или скрытых пороков? Остается только гадать...

И невольно возникает вопрос: о какой истории Октябрьской революции можно говорить, когда засекречены личные дела целой когорты ее вождей?

Дзержинский среди ответственных работников ВЧК. Фото: РИА Новости

Под спудом тайны

Революция 17-го года продолжает бурлить под спудом государственной тайны. При старом режиме. При новом. И сегодня, при новейшем. Неужели потому, что ее победы рождали в некоторых молодых и горячих головах нездоровые мысли (в середине 30-х Сталин засекретил тему народовольцев, казнивших государя императора Александра II и едва не взорвавших его наследника Александра III)? Но не только в этом, видимо, дело. Сегодня нам никто не скажет, сколько царского золота было на хранении в швейцарских банках и кто им распоряжался. О событиях 17-го года на Украине, в Прибалтике или в Польше даже заикаться не следует — к архивным тайникам не допустят.

Под занавес один занятный сюжет. Его герой — Василий Шульгин, который присутствовал и при отречении государя императора от престола в вагоне поезда в Пскове 2(15) марта 1917 года, и на следующий день в Петрограде — при отказе от престола Михаила Александровича. Биография Василия Витальевича после отъезда из России известна: эмиграция, затем арест в Югославии органами Смерша, приговор-"четвертак", Владимирский централ, жизнь в Гороховце и Владимире.

Только в 1961-м президиум ЦК КПСС и КГБ смилостивились: установили участнику и свидетелю великих событий небольшую персональную пенсию. А в 1963 году инстанция разрешила снять о нем документально-художественный фильм. Сделать его поручили известному режиссеру, ветерану-чекисту Фридриху Эрмлеру. Съемки прошли под контролем КГБ при постоянных консультациях с Идеологическим отделом ЦК. Но к моменту выхода ленты на экраны свергли Никиту Хрущева, возникла необходимость срочно переписывать тексты многих эпизодов. Фильм фактически засекретили. А в память о "творческой работе" над прошлым до нас дошел редкий документ — меморандум ЦК КПСС, который "Огонек" публикует. Это типичный документ об отношении власти к истории вообще и к истории русской революции в частности: она переписывается постоянно, это непрерывный процесс. Так что трудно не согласиться: кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. А главным секретом революции по-прежнему остается сама революция.

Документ

22 июля 1965 г.

Председатель Госкомитета СМ СССР по кинематографии — ЦК КПСС о фильме Фридриха Эрмлера «Перед судом истории».

Секретно

экз. № 1

ЦК КПСС

В минувшем, 1964 году на киностудии «Ленфильм» был закончен производством кинофильм «Перед судом истории» (сценарий В. Владимирова, режиссер-постановщик Ф. Эрмлер). В фильме показан крах белой эмиграции, в образе В. Шульгина вскрыта враждебная деятельность людей, вставших на путь предательства Родины. Работа над фильмом проводилась по инициативе и под наблюдением Комитета госбезопасности СССР, который оказывал съемочному коллективу постоянную помощь. Фильм предназначался для распространения в тех зарубежных странах, где сгруппирована русская белоэмиграция (США, Канада, Франция, Голландия, Аргентина и др. страны) и для демонстрации в СССР.

В декабре 1964 года фильм был показан в ЦК КПСС и были получены принципиальные критические замечания, после чего студия провела дополнительную работу над фильмом, а именно:

Полностью переработан финал фильма. Посещение В. Шульгиным Кремля и Дворца съездов более не связано с ХХII съездом КПСС. Сняты все высказывания Шульгина о программе КПСС. Встреча Шульгина о Ф.Н. Петровым происходит на обычном вечере (или спектакле) во Дворце съездов. Фильм завершается проходом Шульгина в совершенно пустом фойе, его одиночество символизирует полный крах его жизни. В эпизоде, когда Шульгин перечисляет причины краха белой эмиграции, переписана речь историка, который говорит, что белую эмиграцию привела к краху ее полная враждебность народу; народ не только не поддержал их, но разгромил и изгнал белые полчища из страны. Переписана заново речь историка о торжестве ленинских принципов после ХХ съезда КПСС. Фильм дополнен новым сюжетом, в котором историк говорит, что Муссолини был ничуть не лучше Гитлера, что, в сущности, он первый развязал мировую войну. Снят текст о различии между фашизмом Муссолини и пацифизмом 30-х годов. В речи Шульгина, во всех случаях, где слово «Родина» относится к идее белой мысли, это слово исключено. В его высказываниях о царе сняты слова о том, что царь обладал «добродетелями личного порядка». Эпизод с Власовым сокращен, написан новый текст для историка, в котором отчетливо говорится о том, что Власов —ничтожество и что белоэмигранты вместе с Власовым торговали Родиной даже в канун своей собственной гибели. В фильм включены документальные кадры суда над Власовым. В начале картины убран дикторский голос, сопутствовавший тексту в книге истории.

Исправленный вариант фильма «Перед судом истории» Госкомитетом Совета министров СССР по кинематографии принят.

Учитывая, что все принципиальные замечания по фильму режиссером-постановщиком Ф. Эрмлером и съемочной группой учтены и в фильм внесены соответствующие исправления, считаем возможным организовать коммерческий и общественный просмотр кинокартины «Перед судом истории» за границей по существующим каналам. Что же касается проката картины в СССР, то, учитывая ее специфический характер, считали бы возможным напечатать ее ограниченным тиражом и организовать ее показ советским зрителям преимущественно в закрытых аудиториях.

Просим согласия.

Председатель Государственного комитета Совета министров СССР по кинематографии (подпись) (А. Романов).

22 июля 1965 г.

ЦК КПСС

Отдел культуры ЦК КПСС поддерживает это предложение.

Зам. зав. отделом культуры ЦК КПСС (подпись) (Г. Куницын).

29 июля 1965 г.