Фотофакт: В Гомеле троллейбус вылетел с дороги и врезался в столб

Пострадали три человека.

ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого. Фотографии происшествия появились в сообществе ВКонтакте «Это Гомель, детка!».

На фото видно, что тролейбус выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

— Со слов водителя в троллейбусе отказали тормоза. Чтобы не совершить наезд на впереди идущий автомобиль было принято решение свернуть с проезжей части. В результате троллейбус врезался в осветительную опору, — рассказали подробности TUT.BY в ГАИ.

От столкновения пострадала не только техника, но и люди. Троих пассажиров доставили в областную больницу с предварительным диагнозом «Ушибы».