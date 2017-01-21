Фотофакт: В Гомеле троллейбус вылетел с дороги и врезался в столб
Пострадали три человека.
ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого. Фотографии происшествия появились в сообществе ВКонтакте «Это Гомель, детка!».
На фото видно, что тролейбус выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
— Со слов водителя в троллейбусе отказали тормоза. Чтобы не совершить наезд на впереди идущий автомобиль было принято решение свернуть с проезжей части. В результате троллейбус врезался в осветительную опору, — рассказали подробности TUT.BY в ГАИ.
От столкновения пострадала не только техника, но и люди. Троих пассажиров доставили в областную больницу с предварительным диагнозом «Ушибы».
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