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В мире
21.01.2017
За создание «черного списка» исполнителей арестовали министра культуры Южной Кореи

Министр обвиняется в том, что создала черный список писателей, артистов и музыкантов, которые критически высказывались в адрес президента страны Пак Кын Хе.

Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована после того, как в отношении нее было заведено дело о превышении должностных полномочий, она подала в отставку. Чо Юн Сун обвиняется в том, что создала черный список писателей, артистов и музыкантов, которые критически высказывались в адрес президента страны Пак Кын Хе, сообщает Интерфакс со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Список содержал почти 10 тыс. имен деятелей искусств, которым было отказано в помощи и финансовой поддержке со стороны государства, отмечает агентство. В их числе обладательница международного «Букера» 2016 года, писательница Хан Канг и лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер и сценарист Пак Чхан Ук.

Специальная комиссия следователей обвинила министра в превышении ею должностных полномочий, а также в даче заведомо ложных показаний. Причем южнокорейский суд выдал ордер на арест как Чо Юн Сун, так и экс-главы администрации президента Ким Ки Чуна. Они считаются ближайшими соратниками президента Южной Кореи.

О том, какие именно последствия грозят министру в случае признания судом ее вины, не уточняется. Следователи выясняют, какое отношение к списку имела президент страны.

Саму Пак Кын Хе в Южной Корее подозревают в коррупционных махинациях ее приближенной Цой Сун Силь, которая уже арестована и находится под следствием. Ее обвиняют в использовании близких отношений с президентом для вымогательства средств у крупных корпораций с целью личного обогащения.

 
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