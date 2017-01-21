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Комментарии
21.01.2017
Необходимые пояснения про руки, жопу и ботву

Виктор Шендерович объяснил на своей странице в Facebook, что имел в виду, горя о том, откуда у россиян растут руки.

 «Номенклатурно-патриотическая реакция на мой «русофобский» пост, с обращением «общественности» в Следственный комитет, и прочая, и прочая… — меня вполне позабавила. Cобственно, другой реакции с этого направления и быть не могло («Клим Чугункин, стаж!»).

Но потом я вчитался в комментарии «просвещенной публики» и огорчился: похоже, необходимость повторять азы распространяется уже и на нее.

Ну, делать нечего: вот вам немного азов, милые комментаторы.

Итак. «Вынимание» слова из поэтического образа, прозаизация, буквальный пересказ — нелегитимны: они уничтожают чудо языка, разбивают этот хрусталь в мелкую глупую крошку. И нет, разумеется, способа надежнее, чтобы превратить автора в идиота.

Пушкин не предлагал юным женщинам радоваться утреннему понижению температуры и являться по такому случаю звездами Севера, нет. Он не идиот — он поэт.

Он написал: «мороз и солнце…», а это совсем другое дело.

Сатирическая образная система ничем не отличается от образной системы поэтической. Только, в случае с сатирой, хрустальная крошка, в которую (сдуру или по злому умыслу) превращен образ, становится уже опасной. Она может порезать в кровь.

Не надо пересказывать сатиру своими словами! Это не только глупо, но и подло.

Грибоедов не считал жителей Москвы психически поголовно ненормальными, нет! Лермонтов не обзывал россиян грязными рабами, Лесков не считал свою нацию нацией людоедов, Чехов не утверждал про 99% соотечественников, что они безмозглые идиоты…

Классики, для выражения своих мыслей и чувств, пользовались метафорами и гиперболами, полагая по наивности, что читатели (по крайней мере, их не-жандармская часть) не будут фигачить по этому хрусталю арматурой и горячить себя напрасной ненавистью к авторам, обзываясь словом «русофобия». Они и слова-то такого не знали, авторы самых жестких и честных диагнозов, поставленных своему народу.

Теперь, уж простите, я вынужден вернуться от классиков к себе, многогрешному. Ибо размеры дарования индивидуальны, но правила-то общие…

Так вот, про «руки из жопы» в моем тексте — это было не про генетику, нет. Про генетику — это я пошутил, а предупредить, что шучу, забыл.

То есть, руки действительно из жопы, но не по генетическим причинам.

Это исторически детерминированные руки из жопы, а монах Мендель со своими бобовыми тут ни при чем.

Это же касается «ботвы в голове», упомянутой в моем тексте чуть ниже. Это была метафорическая ботва, сограждане. Типа образ. На самом же деле, я легко готов признать, что в голове у всех россиян находятся мозги. Серое такое и очень вязкое вещество. В среднем, по полтора кило на череп, и безо всяких метафор.

Это моя официальная позиция, и я буду шутить с вами теперь — только в присутствии моего адвоката».

 
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