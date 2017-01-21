Борьба Джорджа Буша с дождевиком на инаугурации Трампа стала темой для шуток в Интернете

Бывший президент США никак не мог совладать с целлофановой накидкой, которая то слетала с него совсем, то, наоборот, закрывала даже лицо во время инаугурации Трампа.

Джордж Буш

После того, как в Сеть попали забавные снимки Буша с дождевиком, в Интернете появилось множеств шуток на эту тему. Вот некоторые из них:

Кто-то из нас грустит сегодня, а кто-то счастлив, играя в прятки с пластиковой накидкой

Реакция Джорджа Буша на инаугурационную речь Дональда Трампа была такой

Буш: «Я не хочу выглядеть глупым на ТВ». Внутренний голос Буша: «Трамп-президент. Никто не заметит».

Политика США в четырех фотографиях