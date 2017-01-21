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21.01.2017
Светлана Метёлкина
Давыдько назвал резиденции Лукашенко «народным достоянием»

Но тут же порадовался, что найденное под Радошковичами имение не принадлежит президенту.

В «Клубе редакторов» на телеканале «Беларусь-1» обсуждали сюжет телеканала «Белсат» о том, что около деревни Шершуны найдена новая резиденция главы Беларуси. Передача получилась захватывающей и даже со спецэффектами. Руководитель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько распылял освежитель воздуха и параллельно распылялся сам, рассказывая об «одиозных» журналистах, «немолодом недоросле Хащеватском» и народном достоянии — резиденциях президента.

— Это все ложь! Выдумку «Белсата» опровергли другие СМИ. Оказалось, что участок давно выкуплен одним российским бизнесменом. Но дело сделано! Более ста тысяч комментариев на ютубе. И каких комментариев? Народ все больше беднеет, а этот себе настроил. На «Белсате» даже опровержения нет», — возмущался Геннадий Давыдько.

После этих слов он решил побрызгать вокруг освежителем воздуха, «чтобы не пахло такими новостями, такой ложью» и подарить баллончик «Белсату» — «чтобы после каждого информационного вброса они освежали вокруг себя воздух».

— Осадочек-то остался, вряд ли кто-то будет читать опровержение в других СМИ. К чести ресурса, одиозного также, «Наша Нива», они провели свое расследование и опровергли эту информацию. Что касается имущества президента, даже не президента, а Республики Беларусь. Существующие резиденции принадлежат народу. А это низкое смакование», — сказал Давыдько.

В этой связи он даже решил порассуждать над словом «фейк».

— Слово «фейк» мне не нравится, мне нравится слово «ложь». Но «фейк» красиво звучит, как «гей», — изложил свое представление о прекрасном Давыдько.

Не смог удержаться от комментариев на тему деятельности Белсата и редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович.

— Сейчас много говорят о потеплении с Европейским союзом, с Польшей. Есть ситуация, журналисты польского канала рыщут по белорусским лесам и пытаются найти сенсацию, связанную с президентом. Я не могу себе представить ситуации, когда бы журналисты БТ приблизились к государственным зданиям, что находятся в мазовских болотах, или варшавских предместьях. Это бы сразу стало поводом для разговоров о ограниченных информационном суверенитете любой страны. Почему польские, американские, новозеландские, израильские журналисты… Причем неаккредитованные, никакие это не журналисты. Это уже переходит в юридическую сферу, сферу безопасности, полиции, — заявил Якубович.

— Мы видим подстрекательство, немолодой недоросль Хащеватский пишет на «Хартии», что Лукашенко готовит себе места, где будет прятаться, когда народ выйдет на улицы. Снова мне хочется потянуться за освежителем, — не унимался Давыдько.

Не будем обсуждать культурный уровень беседы столь высоких начальников, взявшихся журить других за отсутствие журналистской этики. Как и очередной раз приводить факты, которые удалось собрать журналистам.

Любопытным в этой беседе является другое. Радость участников передачи по поводу того, что найденное имение не принадлежит Лукашенко. То есть, сначала они во всеуслышание объявляют, что все резиденции президента — это народное достояние, а после вдруг искренне радуются, что это вотчина российского бизнесмена.  Непатриотично как-то получается.

Впрочем, о подобных «народных достояниях» белорусам известно не понаслышке. Независимые журналисты уже не раз пересчитывали резиденции президента, число которых перевалило за десяток. Дрозды, комплекс Заславль недалеко от Минского моря, дача возле Острошицкого городка, когда-то принадлежавшая маршалу Тимошенко, Вискули в Беловежской пуще, полесская резиденция на берегу Припяти в Петриковском районе — список можно продолжать еще долго.

Да хотя бы построенное в центре Минска «административное здание». То самое, с табличкой «Резиденция президента», которое строилось «для людей», но почему-то оказалось для них закрытым, и на которое не потратили «ни копейки из бюджета», опустошив казну минимум на 100 миллионов долларов.

Благодаря Лукашенко, у белорусов есть одна из самых дорогих в мире машин «Майбах», на которой они могут катать своих президентов, шикарный Боинг, многочисленные самолеты, вертолеты, автопарк... В общем, все самое лучшее и дорогое. А еще дорогие госСМИ, представители которых почему-то не радуются от такого богатства.

 
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