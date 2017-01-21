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Общество
21.01.2017
Ксения Ельяшевич, TUT.BY
Письма Минздрава: какие лекарства после трагедии в Молодечно попали под временный запрет

В распоряжении редакции портала TUT.BY оказались документы, которые Министерство здравоохранения разослало учреждениям здравоохранения и аптекам после смерти 31-летней жительницы Молодечнеского района.

До выяснения причин, по которым у женщины после инъекции в медпункте развилась «тяжелая нежелательная реакция», приостановлена продажа и применение двух лекарственных средств определенных партий.

Письмо «О приостановлении реализации и медицинского применения лекарственных средств» от 20 января подписано заместителем министра здравоохранения Вячеславом Шило.

В нем говорится, что меры приняты в связи с «единичным случаем тяжелой нежелательной реакции» у пациентки при совместном применении следующих лекарственных средств:

— «Цефтриаксон» (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210215)

— а также «Лидокаина гидрохлорид» (раствор для инъекций 10мг/мл в ампулах 5мл, серия 650910).

Оба препарата производятся на Борисовском заводе медпрепаратов. На основании уведомлений производителя, с 17 января приостановлена реализация и медицинское применение указанных средств данных партий.

«Решение о возможности дальнейшей реализации и применения (…) будет принято после установления причины развития у пациентки тяжелой нежелательной реакции», — сообщается в письме Минздрава.

Анафилактический шок — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена. Одно из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии, заканчивающееся примерно в 10−20% случаев летально. Скорость возникновения анафилактического шока — от нескольких секунд или минут до 5 часов от начала контакта с аллергеном, приводит данные медиков Википедия.

Вот что ранее порталу TUT.BY на условиях анонимности рассказал врач рассказал о том, якобы аллергические реакции возникают чаще, если вводить антибиотик с местным анестетиком:

«Мое субъективное мнение, что, разводя препарат на местном анестетике, вы в организм вводите два препарата, а не один. И антибиотики, и местные анестетики находятся в топе препаратов, на которые чаще всего есть аллергические реакции. Медик, который будет оказывать помощь, даже знать не будет, на какой из двух препаратов у вас аллергия, потому что это произошло при одномоментном введении двух препаратов. Два препарата в одном шприце могут как-то между собой взаимодействовать. Но вводить антибиотик без анестетика больно».

Кроме того, Минздрав разослал письмо «Об оптимизации использования антибактериальных лекарственных средств на амбулаторном этапе оказания медпомощи» от 19 января за подписью первого замминистра Дмитрия Пиневича.

20 января СМИ уже кратко сообщали об этом документе, теперь он доступен полностью. Это рекомендации по оказанию помощи пациентам на амбулаторном этапе в случае использования антибактериальных лекарственных средств — чтобы предупредить развитие «потенциальных предотвратимых нежелательных реакций». А именно:

—   ограничить применение инъекционных бета-лактамных антибактериальных средств (пенициллинов, в том числе полусинтетических, цефалоспоринов) на догоспитальном этапе оказания помощи;

— на амбулаторном этапе проводить системную антибактериальную терапию преимущественно пероральными (в форме таблеток) антибактериальными средствами;

— при наличии показаний для проведения парентеральной системной терапии (через инъекции) в обязательном порядке госпитализировать пациентов;

— исключить средство «Цефтриаксон» из укладок по оказанию скорой медпомощи (аптечек), формируемых на основании приказа Минздрава № 1030 от 30.09.2010 «Об утверждении клинического протокола оказания скорой медпомощи…» (алгоритмы «Пневмония», «Высокопатогенный грипп», «Менингеальная инфекция» — и заменить данное средство на цефалоспорин 3-го поколения «Цефотаксим» (разовая доза для оказания неотложной помощи — 2 г для взрослых, 50 мг/кг для детей и подростков);

— при возможности госпитализации пациентов с подозрением на тяжелые формы внебольничной пневмонии, грипп — в течение 2 часов с момента установления диагноза на амбулаторном этапе указанное лекарственное средство «Цефтриааксон» не вводится;

— обеспечить своевременную госпитализацию пациентов со среднетяжелой и тяжелой внебольничной бактериальной и вируснобактериальной пневмониями в отделения пульмонологического (терапевтического) профиля;

— обеспечить проведение обучающих семинаров по профилактике, диагностике и оказанию неотложной помощи пациентам с остро развившимися аллергическими реакциями на введение системных антибактериальных и иных лекарственных средств — с последующим принятием зачета и оценкой знаний медработника по данному вопросу не реже 1 раза в 3 месяца;

— сообщать обо всех случаях тяжелых аллергических реакций у пациентов в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, как это установлено порядком;

— обеспечить контроль за соблюдением правил отпуска лекарственных средств из аптек как по рецептам врачей, так и без рецептов.

Напомним, 16 января 31-летняя жительница деревни Тюрли Молодечненского района пришла в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. По информации следователей, медики предложили пациентке таблетку, но она настояла на инъекции препарата — и вскоре после этого погибла. По словам родных, женщина взяла с собой ампулу с антибиотиком, на который, вероятно, у нее развился анафилактический шок. Точная причина смерти пока не известна.

По факту смерти женщины следователи проводят проверку. Назначена экспертиза по лекарственным средствам.

 
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