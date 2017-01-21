«После такого диагноза правительство должно было бы взяться за головы»

Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук рассуждает о том, чем электрик, который знает закон Ома и умеет поменять розетку, отличается от государственного экономиста.

«Страна больна, когда в ней делят экономистов, юристов или журналистов на государственных и независимых. В здоровой стране, где государство, бизнес и общество находятся в состоянии конструктивного диалога, такого деления нет. В таком режиме представители разных профессий делятся на плохих и хороших, профессиональных или поверхностных, стоящих на позиции науки, фактов и правды или же окрашивающих свою позицию волей начальства и требованиями пропагандистов.

Чувствуется некая неуклюжесть в таких утверждениях, как «государственный врач поставил правильный диагноз» или «государственный электрик сумел качественно сделать проводку». Почему-то в отношении словосочетания «государственный экономист» у нас другое отношение. Как только кто-то из органов госуправления или научных (образовательных) учреждений вдруг скажет правду или назовёт «А» — «А», а не «Б», у нас поднимается настроение и сразу же хочется похвалить такого человека за прозорливость и мудрость. Почему-то мы не хвалим врача за то, что он может отличить печень от почки. Нам в голову не придёт рукоплескать электрику за то, что он знает закон Ома и умеет поменять розетку. А вот в отношении экономистов из разных госучреждений у нас совсем иначе.

Вот выступил на конференции директор НИЭИ Министерства экономики Александр Червяков с докладом, в котором поставил диагноз качеству государственных инвестиционных программ и старых источникам роста: «Факторы, которые ранее обеспечивали рост экономики, постепенно стали сдерживающими, а кризисные явления на мировом рынке только усилили эти процессы… Директивное кредитование и господдержка ограниченного количества предприятий, создание для них «тепличных» условий не стимулировало их к повышению отдачи от вложенных средств и росту конкурентоспособности».

Ставка на выделяемые распорядителями чужого (политиками и чиновниками) «точки роста» привела к тому, что Беларусь отстаёт от уровня развитых стран по доле высоких технологий почти в три раза, в 4 – 5 раз по уровню производительности труда в промышленности. Доля Беларуси в мировой экономике снизилась с 0,1% в 2005-2008 г. до унизительной 0,06% в 2016г. Можно привести много фактов, подтверждающих тупиковость, бесперспективность выбранной модели развития.

После такого диагноза правительство должно было бы взяться за головы, быстро отменить ставшие занозой в слабеющем теле белорусской экономики государственные программы, попросить экономистов-профессионалов подготовить новую стратегию развития страны на основании настоящего народовластия. Т. е. когда земля, активы, имущество, здания, машины и другие производственные активы принадлежат частным лицам, белорусам, а не обезличенным, безответственным, бесхозяйственным министерствам, ведомствам или исполкомам.

Такое произошло бы в здоровой стране, где ценят и уважают настоящих учёных, профессионалов и мудрых людей. У нас же правительство продолжает дуть в ту же дуду. А научная смелость Александра Червякова заканчивается там, где начинаются предложения по исправлению грубейших ошибок в экономической политике. Он предлагает создать центр проектного управления по Совмине для концентрации усилий государства «на прорывных проектам». Чиновники этого нового органа должны «выступить катализатором деловой активности и инвестиций в приоритетные направления развития». И ещё они будут наделены полномочиями формировать конкретные предложения «в виде приоритетов, точке роста и программ развития, на реализации которых сосредоточат усилия наука, производство, образование, финансы».

Получается так. 20 лет государственной доминации в белорусской экономике привели к катастрофе, но на очередные 20 лет вдруг должны появиться новые чиновники, свежие политики, качественные директора и вместе с государственными учёными канализировать ресурсы и активы страны в те проекты, которые соответствуют их представлению о рыночном спросе и предложении.

Тот же грубый государственный интервенционизм. Та же разрушительная для страны система мотивации. Та же модель номенклатурно-силовых кланов, зарабатывающих себе целые состояния на деньгах налогоплательщиков и ресурсах страны. Те же грабли, но уже с новой полоской на рукоятке от государственного экономиста. Инновационное развитие называется.

Остаётся надеяться, что НИЭИ экономики, КГК, Национальная академия наук, БГУ, БГЭУ, наконец, сумеют сбросить с себя жёсткие рамки государственной идеологии, оковы номенклатурного подхалимажа и псевдоэлитарное высокомерие. Не все стразу, но хотя бы по одному человеку в год от каждого учреждения.

Как вы думаете, процесс пойдёт?»