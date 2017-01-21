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Скандалы
21.01.2017
Бывший милиционер предстанет перед судом за оскорбление белорусского языка

Экспертиза подтвердила, что его высказывание в соцсетях о белорусском языке как «гниющем трупе» оскорбительно.

Речь идет о бывшем сотруднике департамента охраны МВД Василии Ворущенко. Еще в декабре он попал под прицел общественной критики из-за своих скандальных высказываний. В частности, в паблике портала «Сильные новости» в социальной сети «ВКонтакте» Ворущенко оставил комментарий следующего содержания: «Белорусский язык — это разлагающий и загнивающий труп, который уже давно порабы закопать поглубже!»

Впрочем, судя по написанию, с русским языком Ворущенко тоже оказался не сильно в ладах. Естественно, многие заинтересовались, что это за человек, который сравнивает язык с трупом. Особое удивление вызвало место его работы. 

Привлекли внимание интернет-пользователей и фотографии бывшего милиционера, а также широкий диапазон нецензурной лексики, которой он щедро сыпал в комментариях.

Общественный активист Игорь Случак, инициатор кампании «Справаводства па-беларуску» («Делопроизводство по-белорусски»), посчитал, что своим высказыванием о белорусском языке Ворущенко нарушил законодательство (статья 9.22 КоАП) и направил заявление в Гомельский горисполком с просьбой привлечь его к ответственности.

И вот стало известно, что в суд Новобелицкого района Гомеля поступил на рассмотрение административный протокол, составленный администрацией района в отношении экс-милиционера.

Заместитель главы администрации Новобелицкого района Василий Зубец сообщил БелаПАН, что комментарий гражданина о белорусском языке как «гниющем трупе» был направлен на экспертизу с вопросом, можно ли считать такое высказывание оскорбительным для белорусского языка.

«Эксперты дали заключение, что да, действительно, такая фраза оскорбляет белорусский язык. И в этой связи администрацией района был составлен протокол об административном нарушении. Протокол будет рассмотрен в суде», — прокомментировал Зубец.

Он отметил, что за время его работы в администрации это первый протокол по статье 9.22 КоАП (публичное оскорбление, порочение государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими, проповедь вражды на языковой почве).

 
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