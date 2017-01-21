Беларусь продлила действие тарифов на транзит нефти

Власти Беларуси приняли решение о продлении действия тарифов на транспортировку нефти по территории страны в 2017 году.

Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 6 от 18 января 2017 года, опубликованного 21 января на Национальном правовом интернет-портале.

«Из пункта 3 постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси от 30 декабря 2016 г. №48 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси» слова «и действует по 31 марта 2017 г.» исключить», — говорится в тексте документа.

Данное решение вступает в силу с 1 февраля и продлится на протяжении всего 2017 года.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко потребовал искать альтернативу сокращенным поставкам российской нефти.