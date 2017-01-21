«Три икса: Мировое господство»

В прокат вышло продолжение «бондианы для гопников» с Вином Дизелем.

Безутешный после гибели любимца Ксандера Кейджа (Вин Дизель) вербовщик АНБ Гиббонс (Сэмюэл Л. Джексон) завтракает с футболистом Неймаром, пытаясь завлечь его в ряды защитников человечества из отряда «Три икса». Пока бразилец пытается понять, чего от него хочет вежливый черный мужчина, на кафе, в котором они сидят, падает из космоса спутник, направленный рукой злонамеренных террористов.

В это же самое время вполне живой Кейдж осуществляет лыжный слалом в доминиканских джунглях, где обосновался после талантливо инсценированной смерти.

Здесь его находит стервозная блондинка, принявшая у Гиббонса управление программой «Три икса», которая убеждают героя в том, что кроме него от дождя из падающих спутников никто нас не спасет. Хмыкнув, Ксандер едет в Лондон за любимой шубой и собирает команду из зеленоволосой снайперши (Руби Роуз из сериала «Куантико»), тусовщика (Крис У) и повернутого на НЛО гонщика (Рорри Макканн из «Игры престолов»). Всем вместе им предстоит славная охота, среди целей которой окажутся коллеги по подразделению во главе с ветераном Сяном (Донни Йен), русский спецназ и родные спецслужбы.

Первые «Три икса» вышли без малого 15 лет назад — спустя год после 11 сентября. Фильм стал одним из последних старомодных боевиков — с крутым героем, шуточками, злокозненными русскими и Азией Ардженто.

Если «Миссия невыполнима» была бондианой для интеллектуалов (на уровне идеи и фильма Брайана Де Пальмы, во всяком случае), то «Три икса» стали бондианой для гопников. Однако режиссер Роб Коэн (который перед этим запустил еще одну франшизу с Дизелем — «Форсаж») критически не попал в нерв времени. Эпоха улыбчивых героев боевиков уходила в прошлое, к бокс-офису подбирался неврастеничный Бэтмен Кристофера Нолана, а Шварценеггер готовился к началу политической карьеры.

В итоге «Форсаж» чуть не скатился в формат фильмов для «видео по запросу», «Три икса» пережили забубенную вторую часть с Айс Кьюбом и канули в Лету. Тяжелее всех пришлось Дизелю. Качок с харизмой зрелого Бельмондо оказался слишком большим для сосредоточенного на психиатрии Голливуда и некоторое время вынужден был играть в фильмах типа «Лысого няньки». Аутсайдерский период внезапно завершился в 2009-м, когда четвертый «Форсаж» стал хитом, а Дизель снова превратился в звезду первого ряда.

Воскрешение Ксандера Кейджа в этом смысле было всего лишь вопросом времени (и занятости в наращивающей обороты гоночной франшизе), и вот этот момент настал.

«Мировое господство» вряд ли станет хитом, но при этом ни на секунду не обманет ожидания тех, кто последние полтора десятка лет скучал по нормальным боевикам, не отягощенным рефлексией. Уже первая лыжная погоня по джунглям с аккумулятором в зубах сообщает о содержании все, что нужно. В следующие два часа Дизель и его команда будут преодолевать законы гравитации и здравого смысла (имеются также серфинг на мотоцикле и длинная драка в пикирующем самолете). Если это не то, чего вы ждете от кинематографа, то делать в зале вам совершенно нечего.

С другой стороны, «Три икса» напоминают о том, какое подобное кино может доставить удовольствие. Режиссер Ди Джей Карузо («На крючке», «Паранойя», «Море Солтона»), в свое время подвизавшийся штатным постановщиком в проектах Стивена Спилберга, наконец получил фильм, полностью сочетающийся с его дискотечным именем. Мало кто способен с таким бессовестным удовольствием цитировать, например, третье «Смертельное оружие» или динамично монтировать разговор трех героев, перебрасывающихся гранатами.

Разумеется, местами все это похоже на каких-нибудь «Неудержимых» — со всеми плюсами и минусами, которые предполагает жанр концерта по заявкам.

Но с другой стороны, когда в самый неожиданный момент в кадр войдет Айс Кьюб с гранатометом и вечно недовольной физиономией, любой нормальный мужчина старше тридцати простит этому фильму все, что угодно. Ну и наконец, несмотря на весь искрящийся идиотизм, идеи, проповедуемые франшизой, бессмысленными никак не назовешь. Ведь каждый зритель в глубине души понимает: все, что ему по-настоящему нужно в жизни, — крутая тачка, лучшая на свете девчонка и выглядеть круче всех.