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21.01.2017
Салiдарнасць
В Светлогорском районе муж 15-летней мамы найден в петле

В 13 лет девушка забеременела, а в 15 — овдовела. Удивительная история жизни одной семьи.

Об этой необычной семье уже писали газеты.

Как Настя, которая забеременела в 13, ждёт ребёнка вместе со взрослым «мужем»

Отношения между взрослым мужчиной и восьмиклассницей привели к беременности несовершеннолетней. В октябре 2015 года на жителя деревни Осташковичи 1988 года рождения было заведено уголовное дела за интимную связь с несовершеннолетней.  В 2016 году он был осужден.

Однако все закончилось вроде бы хорошо – школьница и ее взрослый односельчанин поженились, у них родилась дочка.

И вот новая трагедия. 20 января мужчина был найден повешенным, сообщает газета «Ранак». По информации следователей, в этот день он не вышел на работу. Председатель сельсовета забеспокоился и приехал к нему домой. Дверь была закрыта изнутри. Вызвали сотрудников РОЧС, которые вскрыли двери и обнаружили хозяина повешенным. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Мотивы поступка пока устанавливаются. Журналисты поговорили с нынешней супругой погибшего, 15-летней Настей. Она рассказала, что уже с октября не живет вместе с мужем. «Поссорились сильно, я к маме ушла с ребенком. Почему так случилось? Любил сильно. А я от него ушла. Он меня избивал. И выпивал. За что избивал? Просто так…».

Ближайшая соседка погибшего отозвалась о нем совсем в другом ключе: «Положительный был человек. Не пьющий, на работу ходил, никогда не пропускал. Почему такое совершил? Мое мнение, как соседки, потому что семейная жизнь не сложилась с этой вот, последней женой. Она сама ребенок, а еще и у нее ребенок на руках. Но чтобы пил и бил? Нет, не знаю такого».

Еще один односельчанин также высказался: «Он таки хлопец хороший был! Вообще не выпивал! А во всем остальном следствие пускай разбирается».

 
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