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21.01.2017
Игорь Потапчук
Беларусь «зажгла» на чемпионате мира по гандболу

Мужская сборная Беларуси по гандболу умеет шокировать публику. Очередным доказательством тому стал чемпионат мира-2017.

Начнем с того, что наша команда чуть не пролетела мимо этого топ-турнира. За 35 секунд до окончания ответной игры плей-офф отборочного турнира белорусская сборная проигрывала по сумме двух матчей латвийской. Мало того, мяч контролировали соперники. Но подопечным Юрия Шевцова удался перехват, а заработанный в контратаке семиметровый реализовал многолетний лидер дружины Сергей Рутенко. Мало того, голкипер Вячеслав Солдатенко еще успел парировать выстрел балтийского гиганта Дайниса Криштопанса. В результате сборная Беларуси, уже упав в пропасть, чудом в последний момент зацепилась за самый край и добыла путевку на ЧМ.

Нечто подобное наблюдалось и в финальной части турнира. На старте группового раунда белорусы сенсационно уступили записным аутсайдерам чилийцам – 28:32, а потом натужно победили еще одного гандбольного «скромника», команду Саудовской Аравии – 29:26. Игра молодой сборной, оставшейся без вожака (Сергей Рутенко закончил карьеру) не слишком впечатляла.

Затем последовали два поражения с одинаковым счетом 25:31 от фаворитов – хорватов и немцев. В этих матчах белорусы выглядели уже посолиднее, но очков в копилку не добыли.

В заключительном туре нашей сборная противостояли опытные и мастеровитые венгры. Все 7 предыдущих матчей этих команд завершились победами мадьяр. И вот в решающий момент белорусы преподнесли сенсацию со знаком плюс.

Без нервотрепки, конечно же, не обошлось. Оторвавшись было по ходу второго тайма на три мяча, наши парни затем разбазарили преимущество – 20:20.

Но концовку белорусы провели выше всяких похвал и заслуженно победили – 27:25. Особо стоит отметить блестящую игру Вячеслава Солдатенко, а также его партнеров Бориса Пуховского (6 мячей), Ивана Бровко (6), Андрея Юринка (4) и других.

Этот успех позволил команде Юрия Шевцова не просто выйти в плей-офф, но и разминуться на этой стадии с очень грозными датчанами. Хотя, конечно, шведы котируются тоже достаточно высоко.

Итоговая таблица группы С выглядит так:

  1. Германия – 10
  2. Хорватия – 8
  3. Беларусь – 4
  4. Венгрия – 4
  5. Саудовская Аравия – 2
  6. Чили – 2

Матч 1/8 финала чемпионата мира по гандболу Беларусь – Швеция состоится в воскресенье, 22 января. Начало – в 18.00. 

 
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