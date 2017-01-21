Тарас: «И вдруг чиновник достает из портфеля мою историю и говорит: вот так надо писать»

Историк Анатолий Тарас в интервью «Салідарнасці» прокомментировал заявления министра иностранных дел Владимира Макея. А также рассказал, почему официальные историки не способны создать патриотические учебники и что он сам думает о сотрудничестве с властью.

— Министр иностранных дел Беларуси отметился любопытными высказываниями относительно белорусской истории, которую присваивают себе многие другие государства.

— Я так понял из заявления Макея, что наши власти озаботились вопросом исторического наследия. То есть их вдруг — не прошло и 20 лет — стало волновать, что у нас народ как-то не совсем понимает, что живет в своей собственной, независимой, суверенной стране, что эти независимость и суверенность, как сказал не так давно президент, выстрадана столетиями борьбы и мы понесли на этом пути колоссальные жертвы. А в скобках за этими заявлениями просматривается неуверенность: будет ли этот народ защищать в случае чего эту независимость, ценность которой не очень понимает?

Вот надо как-то с этим разбираться и это дело исправлять.

Но, во-первых, неправильно говорить, что нашу историю присвоили. Просто историографы, историки из соседних государств – прежде всего России, Литвы и Польши трактуют события нашей общей истории в свою пользу. Это совершенно нормальное явление. Так было и будет. Поэтому не надо говорить, что кто-то что-то украл. Особенно, если нам самим не надо было десятки лет. Они просто подняли то, что валялось на дороге.

Мы же со своей стороны должны доводить нашему народу действительно нашу историю с национальных патриотических позиций. Кажется, эта мысль стала доходить до нашей власти.

— Макей прямо заявил, что мы «просто обязаны сделать так, чтобы белорусская история была написана объективно, чтобы видели, что корни белорусского государства уходят далеко в прошлое и что нам есть чем гордиться».

— И вот тут возникает ряд вопросов. А какую, собственно, версию истории власти имеют в виду? Ведь у нас есть просоветская, пророссийская версия. Мы такую историю изучали в школах, она опубликована во множестве учебников, в том числе уже периода независимости. Наверное, Макей говорил не про такую.

А если не такую — значит, национально-патриотическую версию. Она тоже есть. Причем существует в сотне книг, нескольких сотен статей, которые опубликованы. И в этом смысле ничего не надо заново разрабатывать. Надо взять то, что есть, и тиражировать.

Возможно, многие книги стоит перевести с белорусского на русский язык, потому что основная масса населения (как раз та равнодушная и «несвядомая») по-белорусски не читает и читать не хочет. А возможно, что некоторые и наоборот — с русского на белорусский. Только бери и делай.

— Но кто это будет делать?

— А это уже второй вопрос. Неужели этим займутся сотрудники Института истории Академии наук Беларуси? Никогда в жизни. Во-первых, они в своей массе настроены как раз не патриотически, а пророссийски. Как этим людям сейчас перестроиться, если они 20 лет дудели в одну дудку, а теперь им говорят, что надо в другую играть совсем иную мелодию. Это же, согласитесь, почти невозможно. Человек 20-30-40 лет утверждал какие-то тезисы, доказывал, это проникло ему и в сознание и в подсознание, и вдруг ему приказывают: брось все это и говори прямо противоположное. Ничего хорошего из этого не получится.

Во-вторых, здесь нужна популярность. Нужно уметь просто, доступно, ярко, интересно излагать для невежественных масс вопросы истории. Этого наша академическая наука делать абсолютно не умеет. За что она и ненавидит популяризаторов.

Как власть собирается решать эти проблемы?

— Но вы-то это делать умеете. Почему бы не обратиться к вам, к другим независимым историкам?

— Осенью было обсуждение на методическом совете Министерства образования двух вариантов нового учебника истории Беларуси, и оба варианта были отклонены как слишком сложные, скучные. И вдруг один чиновник достает из портфеля мою книжку «Краткий курс истории Беларуси», показывает и говорит: вот так надо писать. Там все и упали. Присутствующие, которые меня на дух не выносят, были просто в обморочном состоянии.

Ну так, если вы считаете, что так надо и писать, то почему бы вам не пригласить этого Тараса и сказать: «Анатолий Ефимович, давайте мы вашу книжку издадим, может, какие-то вопросы смягчим, какие-то обойдем, что-то сократим»?

— Не приглашают?

— Нет, они делают вид, что всего этого нет. Вот я издаю серию брошюр «100 выдатных дзеячаў беларускай культуры». Уже 65 книг издано, 5 очередных готовится к печати, а государство упорно делает вид, что таких книжек не существует.

То есть, у нас реально две историографии, два сообщества, и они между собой никак не контактируют. Сегодня из того официального сообщества появляется запрос на то, что делало сообщество неофициальное, работающее вне официальной системы. Они хотят перехватить это. Но это лозунг перехватить можно, а вот наполнение перехватить не удастся.

И если те не обратятся, не предложат сотрудничества опальным нашим историкам, которых, как минимум есть несколько десятков, ничего у них не получится. Ну, напишут они несколько очередных скучнейших книг, которые никто, естественно, читать не будет, потому что таких книг навалом, никто их не покупает. А дальше что?

— Ну, может, после таких заявлений к вам-таки обратятся?

— Обратятся — будем разговаривать. Пока ни власти, ни официальные органы или СМИ такой инициативы не проявляли. Хотя меня такое обращение не столько бы обрадовало, сколько удивило. Потому что я-то в них не нуждаюсь. Я вполне успешно издаю книгу за книгой. В прошлом году я, например, выпустил 44 книги, из которых по белорусской истории 30. Так что я от них не завишу и успешно реализую свою собственную индивидуальную программу. А вот нужен ли я и такие, как я, им — это вопрос открытый.

Хотя, если честно, сильно сомневаюсь. Потому что указания даются с верхней полочки, а конкретными делами поручают заниматься таким, как Гигин, как Криштапович, как Данилович, как Коваленя. Думаете, они будут с нами о чем-то разговаривать?

Ну а первые лица нас своими беседами тоже вряд ли удостоят.

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В мире сейчас происходит ожесточенная борьба за исторические ресурсы. Особенно это касается постсоветского пространства и стран Центральной и Восточной Европы. И Россия, например, этим занимается очень серьезно. Там тратятся огромные деньги. Тут и Фонд имени князя Горчакова с бюджетом в десятки миллионов долларов. Тут и организация Россотрудничество, которая имеет свои представительства в 78 странах мира и бюджет которой превышает 150 миллионов долларов и прочие другие. Россияне не скупятся, издают книжки, в том числе и про Беларусь. И всех нас давно взяли на учет и анализируют, что мы тут говорим и пишем.

А наши власти вот до этого времени все хлопали ушами. Да и сейчас не уверен, что за это возьмутся. Но сигнал на самом деле интересный.