Жена президента США выбрала дизайнера с белорусскими корнями

Мелания Трамп надела на инаугурацию запоминающийся наряд от Ральфа Лорена.

Эффектное платье небесно-голубого цвета сшил для новой первой леди Ральф Лорен. Благодаря ему Меланию Трамп уже начли сравнивать с такой иконой стиля, как Джеки Кеннеди.

Между прочим, у Ральфа Лорена белорусские корни.

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Как и у Джареда Кушнера – мужа старшей дочери нового американского президента.

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Неудивительно, что внуки нового руководителя США приезжают в нашу страну почти каждое лето.

Так что, наши люди не только в Голливуде – например, Харрисон Форд и Скарлетт Йоханссон – но также на модном и политическом Олимпах заняли весьма заметные места.