«У нас Путин по фермам ходит и наводит порчу на стадо, как ведьмак?»

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21.01.2017
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Почему белорусское молоко не любят в Европе.

Белорусы, по данным, озвученным министром по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергеем Сидорским, обеспечены молоком на 250% (илисвыше 708 кг на душу при среднедушевом производстве в Евразийском экономическом союзе —250 кг).

И в основном продают его в Россию, воюя с российскими производителями за рынки сбыта. 

Как белорусским производителям удержаться на российском рынке в условиях торговых войн и выйти на альтернативные торговые площадки, притом, что пошлины делают нашу молочную продукцию на рынке ЕС дороже в два раза — об этом независимый экономист Михаил Залесский.

«Россия действует в национальных интересах»

— Торговые споры с Россией возникают потому, что, несмотря на массу подписанных документов, каждый год остаются сотни несогласованных позиций внешнеторговой номенклатуры. И это не только молоко. Что дает чиновникам по обе стороны массу возможностей для манипуляций.

Кто поможет белорусам одолеть ведомство Данкверта?

Есть масса вопросов. Торговля с Россией — это внешняя торговля. По идее за наши товары россияне должны рассчитываться белорусскими рублями. Они платят нам нашей валютой?

Россия действует в национальных интересах. И белорусы должны действовать в интересах своей страны.

Продолжение статьи читайте здесь.

 
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