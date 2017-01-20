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20.01.2017
Салiдарнасць
«Я никогда не подведу вас». Инаугурация Дональда Трампа — в фото и видео

Церемония приведения к присяге 45-го президента США сопровождалась акциями протеста.

Фото Getty Images

20 января 2017 года республиканец Дональд Трамп был приведен к присяге и произнес первую речь на посту 45-го президента США. Примерная стоимость церемонии — 200 миллионов долларов

Фото Getty Images

Церемонию решили проигнорировать более 50 конгрессменов от Демократической партии, а также ряд поп-звезд, отказавшихся выступать на торжестве, сообщает ВВС.

На торжество прибыли конкурент Трампа на выборах Хиллари Клинтон и ее муж — экс-президент Билл Клинтон.

Журналисты подметили, что уступившая Трапу Клинтон выглядит не очень радостной, с трудом не подавая вида о своем настроении.

На церемонию также прибыли экс-президенты 70-летний Джордж Буш-младший и 92-летний Джимми Картер.

Гимн США во время инаугурации исполнила 16-летняя Джеки Иванко — певица-сопрано с украинскими корнями.

Выступая перед гостями инаугурации, Дональд Трамп пообещал «снова сделать Америку великой», объединить цивилизованный мир «против радикального исламского терроризма, который мы полностью сотрем с лица земли».   

Как отмечают журналисты, в инаугурационной речи Трампа явно превалирует предвыборная риторика.

Акции протеста и беспорядки

Инаугурация в Вашингтоне сопровождалась беспорядками на акциях протеста против вступления Трампа в должность. Часть протестующих попыталась заблокировать подходы к местам, где проводится церемония. В ряде случаев им это удалось.

Последствия беспорядков в Вашингтоне

Около 150 противников новоизбранного президента прошлись маршем по городу, разбивая витрины и окна машин и переворачивая мусорные баки. Некоторые из них прятали лица под масками. В городе усилены меры безопасности. Вокруг места проведения церемонии дежурит полиция в экипировке, предназначенной для подавления массовых беспорядков, отмечает ВВС.

Фото 58th Presidential Inauguration

Бывший и настоящий президенты США с супругами. Фото АР

Американские журналисты сравнили количество людей на инаугурациях Обамы и Трампа. Как передает Sky News, на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа собрались более 900 тысяч человек. Для сравнения: на инаугурации Барака Обамы в 2009 году присутствовали 1 млн 900 тысяч человек.

На этом вертолете Обама улетит, оставив пост президента. Фото Reuters

 
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