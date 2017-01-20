Фотожабы: «Сальдо падает, а у меня все равно два рояля по $ 18000 каждый»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Чтобы подписаться за отмену декрета о тунеядцах, люди в Минске выстраиваются в очередь

Реакция на фото лидера ОГП Анатолия Лебедько, искупавшегося в снегу в одних трусах

Путин назвал русских проституток «лучшими в мире»

Гуд бай, Обама!

Почему инаугурация Трампа вызывает чувство грусти

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